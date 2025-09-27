Cuando la ausencia se vuelve insoportable

La productividad en España viene lastrada desde hace un tiempo. No es nada nuevo, y los factores que la condicionan son conocidos y están en boca de todos, pero estaremos de acuerdo en que hay problemas que, si no se asumen, tienen sus consecuencias.

Uno de esos problemas no asumidos es el del creciente absentismo laboral que, según los datos publicados, se convierte en la principal preocupación en muchos sectores y empresas. Esto se ha puesto sobre la mesa en la última reunión de la Comisión Permanente de la Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP). Las empresas cuentan, cada vez más, con trabajadores que están en nómina, pero no en el puesto de trabajo.

Hemos de recordar que la Seguridad Social, al igual que Hacienda, somos todos. Estamos hablando del abuso de un servicio público que impacta en la economía nacional. Más de 1,6 millones de trabajadores no acudieron a su puesto de trabajo ningún día en 2024, 1,6 millones de personas a cargo del servicio público de salud. ¿Cómo suplir el objetivo de productividad, entonces? Es la conversación de moda entre los responsables empresariales.

En Galicia los datos son aún peores, puesto que las cifras son todavía mayores que las del conjunto nacional. Más de 97.000 trabajadores gallegos dejaron de acudir a su lugar de trabajo entre abril y junio de este año. Galicia se sitúa como la cuarta comunidad con mayor ratio de absentismo laboral, según los últimos datos del Informe trimestral elaborado por Randstad Research.

Y aquí llega la primera ironía: en un país donde se habla cada semana de sostenibilidad de las pensiones, de la necesidad de mejorar la productividad o de atraer inversiones, parece que este ‘detalle’ del absentismo no preocupa demasiado. Quizá porque es más cómodo no mirar. Al fin y al cabo, nadie se atreve a discutir que los trabajadores tienen derecho a la baja cuando la necesitan. Pero una cosa es la protección social, absolutamente imprescindible, y otra muy distinta un modelo que convierte la baja en un pozo sin fondo, más largo de lo necesario y más caro de lo soportable.

Todas estas bajas supusieron un coste aproximado de 29.000 millones de euros en prestaciones económicas a cargo de la Seguridad Social y de las empresas en 2024. Si el absentismo fuese una empresa, sería de las más grandes del país, con un crecimiento envidiable.

El coste de estas prestaciones se encuentra en su máximo, manteniendo una tendencia ascendente y suponiendo un laberinto burocrático que se puede alargar meses, hasta en casos sencillos. De hecho, un trabajador tratado por la Seguridad Social con una lesión traumatológica tarda 30 días más en recuperar su salud que si la patología hubiese sido tratada por parte de las mutuas colaboradoras de las empresas. En algunos casos, ponerse enfermo puede salir más rentable que ir a trabajar, y es que algunos convenios colectivos siguen incluyendo complementos que convierten la baja en un premio. En algunos casos el absentismo ha pasado de ser un derecho a un lujo.

El actual sistema reparte competencias entre las mutuas, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y los servicios públicos de salud. Tres actores para un mismo proceso, pero el resultado es ineficacia, retrasos y un coste mayor para todos. Nos encontramos ante una pérdida de competitividad enorme y una productividad muy alejada de los objetivos, todo esto por falta de mano de obra, y sin resultados económicos, también podemos olvidarnos de una creación de empleo en condiciones.

El tejido empresarial lleva lidiando con este problema años, asumiendo los costes de sustitución y de oportunidad que este supone. Sustituir a los trabajadores que no acuden a su puesto de trabajo es caro y ralentiza la dinámica de los negocios, teniendo que invertir continuamente en formación para las nuevas incorporaciones.

Desde la CEP mantenemos una postura firme frente al absentismo no justificado: Esto es insostenible. El actual modelo penaliza la productividad y retrasa la recuperación en un contexto cada vez más delicado, un golpe brutal para las empresas. La solución no admite demora y pasa necesariamente por más competencias para las mutuas a la hora de diagnosticar y, sobre todo, tratar. Aliviar la saturación de la Seguridad Social es beneficioso para todos, simplificando la gestión y reduciendo el papeleo que caracteriza estos trámites.

Cuando los ciudadanos piensan en empresas, les viene a la cabeza la imagen de aquellas con cientos de personas trabajadoras y se olvidan de aquellos autónomos con unos pocos empleados. Las primeras pueden suplir una baja con sustituciones, pero una pequeña empresa con cinco trabajadores, no. Y en ese contexto, el absentismo puede ser la diferencia entre sobrevivir o echar el cierre.

No se trata de recortar derechos, sino de gestionarlos de la mejor manera posible y con responsabilidad, garantizando el bienestar de todas las partes. El absentismo debe ser una opción, no la norma. Cuando ocurre, el trabajador debe tener acceso a una recuperación rápida y eficaz, tanto por su propio bien como para la empresa.

Ni España ni la provincia de Pontevedra puede permitirse ser campeona en absentismo. Podemos seguir mirando a otro lado y preguntarnos por qué existe un tejido empresarial inestable, o podemos decidir que ya es suficiente. Mejor reservemos los récords para lo que de verdad importa.

Con este ánimo la CEP va a poner en marcha un Grupo de Trabajo con empresa, expertos, mutuas y otros actores para analizar, concluir y proponer soluciones en las mesas de diálogo social y en la negociación de convenios.

El próximo 23 de octubre, aprovechando el encuentro anual de secretarios y gerentes de las asociaciones y federaciones integradas en la Confederación, se compartirán datos y el impacto en los distintos sectores de actividad. No hay tiempo que perder, hay ausencias que se vuelven insoportables.