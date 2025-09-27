Opinión | De bolina
«Al alba», 27 de setembro de 1975
«Si te dijera, amor mío/que temo a la madrugada./No sé que estrellas son estas/que hieren como amenazas (…) Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga». Sen dúbida, han de ser uns cantos/bastantes aqueles e aquelas de entre os, sempre moi amables, lectores destas crónicas semanais os que recoñezan os versos. Escoitaríanos, daquela, na voz de Rosa León —a primeira en cantalos publicamente— pero aínda nesoutras de José Mercé, do grupo Eco, Tierrra Quemada e incluso os Mecano (sic) por volta de 1979. O autor dos mesmos, e da música que os acompaña, foi Luis Eduardo Aute. Segundo el mesmo, non os compuxo, de xeito premetidado, pensando nin na pena de morte nin, en consecuencia, nos derradeiros fusilamentos do franquismo. Porén, foi Rosa León —nas proximidades daquel terrible acontecer— quen lle comentou a Aute que semellaban describir unha execución nas primeiras horas da mañá. En todo caso, si que «Al alba» quedou para a historia como o texto poético-musical que fai referencia á traxedia que se foi desatar na mañá daquel 27 de setembro de 1975: isto é, hai hoxe mesmo, cincuenta anos. Unha data, o 27, que vén coincidir, cousas que pasan, con esoutra do día de anos do autor destas crónicas.
Chamábanse Juan Paredes Manot «Txiki», Ángel Otaegui, Ramón García Sanz, José Humberto Baena e José Luis Sánchez Bravo. Digamos/escribamos, contra a desmemoria, que Baena e Sánchez Bravo eran naturais de Vigo.
O 26 de setembro —é dicir, o día anterior—, o Consello de Ministros, presidido por un Francisco Franco nas vésperas da morte, decidiu arredor de once condenas a morte. Seis de entre os encausados/encausadas, foron indultados. Secasí, a medida de graza, o indulto, non lle foi concedido a Paredes, Otaegui, García Sanz, Baena e Sánchez Bravo malia todos os requerimentos, protestas, manifestacións e/ou aínda a intercesión do Vaticano. Desde logo, se Vdes. queren información arredor de cómo foi que se celebrou o Consello de Guerra e como se chegou a ditaminar as once —logo cinco— penas de morte, lean os traballos aos efectos do xurista suízo Christian Grobet, quen se interesou polo caso no nome da Federación Internacional dos Dereitos do Home e aínda da Liga Suíza dos Dereitos do Home.
Prado Manot, «Txiki», tiña vinte e un anos. A mesma idade que José Luis Sánchez Bravo. Canto a un servidor —daquela próximo a iniciar o terceiro curso da carrerria de Filoloxía—, eu viña cumprir nesa data —reitero: 27 de setembro de 1975— os dezanove. Na memoria, figura como un dos días máis horribles na miña existencia.
Apenas algo máis tarde, e co afán de contrarrestrar a vaga de manifestacións e prostestas internacionais —retirada de embaixadores, asalto á embaixada española en Lisboa…— o réxime franquista foi convocar unha manifestación na Praza de Oriente, en Madrid —o organizador da mesma foi o tenente coronel J.I. San Martín, un dos participantes no golde de estado do 23-F de 1981—. Desde o balcón, Franco sinalou que todo o rebumbio tiña procedencia na «conspiración masónico-esquerdista en contubernio coa subversión comunista-terrorista». Tratouse da derradeira aparición pública do «caudillo». Ao seu lado figuraba entón o príncipe de España —logo rei— Juan Carlos de Borbón.
E non; non esquecen tampouco esoutros nomes de Gregorio Paredes, Antonio Pose, Ovidio Díaz e Lucio Rodríguez —eles tamén eran novos e deixaron atrás esposas e fillos— cuxas mortes pretendía, supostamente, vingar o franquismo: unha ditadura e un ditador que nunca xamais coidaron —cómpre reiteralo— nin a paz nin a concordia entre españois senón administrar ao seu antollo a «vitoria». Porque, meus señores e miñas señoras, rapaces e raparigas, acontece que —fronte a aqueles que teiman en presentalo como un simple avó, un tanto severo, a corrixir os desatinos familiares— Francisco Franco e mais os seus conforman un réxime cruel, escuro e despiadado que morrreu como naceu: matando e afondando o abismo entre vencedores e vencidos.
Chegados aquó, cómpren, desde logo, a avenencia e mais o perdón. Pero non a desmemoria.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Pesar por el fallecimiento del joven biólogo gallego Emilio Andújar Porto
- Vende a un vigués un coche con el doble de km publicitados y resta importancia al kilometraje en el precio
- La Sareb proyecta una urbanización con 92 viviendas nuevas en Baiona
- El alijo fallido de A Pobra desata una redada con 11 arrestos y dos planeadoras incautadas
- Davila 24/09/2025
- La Aemet vigila al huracán Gabrielle, que se convertirá en borrasca extratropical y afectará a Galicia el fin de semana
- La Audiencia Nacional rechaza extraditar al patrón gallego acusado de trata en un pesquero