A las Cíes, con obispo y párroco

Miembros de la Cofradía del Cristo de la Victoria acompañan al obispo en un "tour" por Cíes / FdV

Pues allí se fueron, a las Cíes de visita casi otoñal, algunos miembros de la Cofradía del Cristo de la Victoria, que llevaron a conocer las islas al obispo actual, Antonio Valín (2º izda.), y al párroco de la Colegiata de Vigo o, si queremos ser más solemnes, de la concatedral-basílica de Santa María de Vigo, José Vidal(4º izda.). No vamos a decir quienes de ellos subieron hasta el faro para no generar distinciones, unos sí y otros no, pero todos volvieron encantados. Con ellos, Marora Martín-Caloto, Julio Ribera, Javier Babé, José Manuel Morales y Miguel Borrás, de la crística comisión.

Amistades Peligrosas vuelve a Vigo para actuar hoy en el centro Vialia

Atentos porque Amistades Peligrosas vuelve a Vigo para actuar hoy mismo a las 9 de la noche en el centro Comercial Vialia, por su cuarto aniversario. Digo atentos porque ya sabéis que Alberto vivió entre nosotros muchos años y aquí vi yo como nacía con él Semen Up, pero ya han pasado casi tres décadas sin actuar en Vigo, en julio de 1996 en la presentación del Celta en Balaídos y antes en 1994 en Castrelos. Con esta actuación cierran su gira 2025 en la que han visitado Perú, Chile, Colombia y muchos festivales de la nostalgia que hoy inundan el panorama nacional. No faltarán en su concierto de hoy sus míticos éxitos y algunas novedades que han incorporado a su repertorio. Alberto querido, cuanta memoria común tenemos de los 80, o más bien falta de memoria de tanto haberlos vivido.

La protestante, un libro de Niebla sobre sus abuelos, asesinados en A Guía

Atractivo para los que quieren saber sobre nuestra guerra civil y educativo para todos no olvidar las brutalidades de uno y otro bando, el sublevado y el gubernamental. Eso puede tener la presentación del libro de Paco Niebla La protestante. Ojos azules, corazón rojo el próximo día 2, martes, en el Instituto de Estudios Vigueses. Leí este mes Capitán Veneno (Libros del K.O.) sobre un violento encargado de prensa con Franco, del periodista Álvaro González y Yo puede salvar a Lorca, gran libro del también periodista Víctor Amela en que se pueden hallar las atrocidades en retaguardia de nuestra guerra civil. Amela es nieto de su protagonista en la novela, igual que lo es Paco Niebla de Ángela Iglesias y José Niebla, torturados y asesinados por «nacionales» en el monte de A Guía en 1937. 22 años de recopilación de datos le han servido para documentar la vida de sus abuelos, especialmente de su abuela, que fue una destacada activista republicana, comunista, galleguista, sufragista y feminista.