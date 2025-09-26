Hannah Arendt y Palestina

Una de las mejores contribuciones a la filosofía política del siglo XX fue sin duda la de esta pensadora alemana. En el 50 aniversario de su muerte y en el actual contexto creo que se impone hablar de su posición respecto de la denominada “cuestión judía”. El tema sobre el que posiblemente más escribió. La edición, ya canónica, que reúne sus escritos sobre ello, «The Jewish Writtings», de J. Kohn y R. H. Feldman abarca más de 500 páginas sin contar las que se pueden encontrar en «Los orígenes del totalitarismo» (1951), «Rahel Varnhagen: vida de una mujer judía» (1957) o «Eichmann en Jerusalén» (1963). Y, sin embargo, durante mucho tiempo los estudios de su obra tendieron a obviar sus «escritos judíos». Los numerosísimos textos publicados aquí y allá de los años 30 a los 50, que mostraban un decidido compromiso político por resolver la situación de los judíos, quedaban relegados a las biografías, algunas, por lo demás, excelentes, como la de Young-Bruehl. Una laguna que afortunadamente ya los estudios posteriores han cubierto perfectamente. Sin tener en cuenta esos escritos difícilmente se entiende la genealogía de algunos de sus conceptos claves como el de acción, el de alienación del mundo o el mismo de política. Si hubo algún momento en su vida en que se fundieron acción y escritura fue el de esos años inmersa en la lucha, de una real experiencia política, una autora que a menudo ocuparía después más el papel del espectador que el del actor.

Hannah Arendt nunca fue una creyente judía. Sí acudió de pequeña a la sinagoga, y recibió clases de judaísmo del destacado rabino Hermann Vogelstein. El contexto en el que se desenvolvió, sin embargo, le obligó a tomar conciencia de su condición. No podía ser menos ante las restricciones, los movimientos antisemitas crecientes y las persecuciones que se desencadenaron luego. Lo diría con claridad después: «Si a una la atacan como judía, tiene que defenderse como judía». Entiéndase bien esto. Arendt afirmaba que su posición era en todo este asunto «puramente política», esto es, no era una cuestión identitaria.

Ante el ascenso nazi, en 1933 logra exiliarse a través de Praga y llega a París, donde podría verse con Benjamin, Brecht, Jonas, Raymond Aron y otros. Allí continuaría su intensa actividad de ayuda a perseguidos comunistas y sionistas iniciada en Berlín, donde había sido muy influida por el líder sionista Kurt Blumenfeld. Ahora colaborará con la asociación Jugend Aliyah que se ocupaba de ayudar a los jóvenes judíos refugiados. Allí abordaría la cuestión antisemita. De hecho sabemos que escribió un texto extenso no publicado que sería base de parte de «Los orígenes del totalitarismo», que tiene que interrumpir cuando el Gobierno de Petain decreta la redada de judíos, y ella es confinada en el campo de internamiento de Gurs, al sur, en el que estaban tantos republicanos españoles y miembros de las Brigadas internacionales. Pudo dejarlo y encontrarse de nuevo con Heinrich Blücher, su segundo marido, destacado espartaquista miembro del PCA, para vía Lisboa arribar a

Nueva York ,en 1941. Allí continuaría, especialmente en Aufbau, el diario de los judíos alemanes resistentes, sus publicaciones sobre el movimiento sionista y la cuestión judía. Desde Aufbau impulsó la formación de un cuerpo de ejército compuesto de judíos para la lucha contra el nazismo.

Si hubo un momento de intensa actividad política y con el sionismo fue el de esos años de principios de los 30 hasta principios de los 50. Arendt celebraba que Herzl, el fundador del sionismo, rompiera definitivamente con el arraigado apoliticismo judío y decidiera llamar a la acción por la construcción de un movimiento que tendría como fin erigir un Estado en el que pudieran acogerse todos los judíos. Si de algo había padecido el pueblo judío era de lo que Arendt denominaba alienación del mundo, esto es, de un no querer implicarse en los asuntos de las relaciones comunitarias de las sociedades en que moraban, su distanciamiento de la política, aunque no del Estado, un encierro en sí mismo, que desde el siglo XVII el misticismo de Sabbatai Zevi había alentado. Arendt veía ese elemento característico judío como rasgo también típicamente moderno, el de unos individuos que atomizados se recluían en las actividades del oikos (casa), los asuntos de la economía, ahora convertida en oikonomía nacional.

Su aproximación a Herzl no pasó de ahí, pues pronto vio que realmente no proponía un movimiento realmente político. Herzl se apoyaba en un concepción histórica en la que el antisemitismo se presentaba como algo inmutable e independiente de la acción judía, sin asumir ninguna responsabilidad, sin embargo, para Arendt el ser víctima no excluía toda responsabilidad. Herzl era un conservador, no pretendía una verdadera participación popular, la temía como un peligro revolucionario, le bastaba que las gentes siguieran filialmente su dictado. Arendt era más afín al judío francés Bernard Lazare, que sí promovía todo eso a lo que Herzl se oponía y por lo que abandonaría el sionismo. Arendt tomó posición contra la idea de un Estado judío como tal, ella compartía con el grupo minoritario Ihud la posición de configurar ante todo un movimiento político popular con múltiples alianzas en el que la lucha por los derechos del pueblo judío significase que la participación de sus individuos los fuese al mismo tiempo transformando y en ello se fuese decidiendo su orientación. La construcción final de un Estado no podía ser lo que definiera todo el movimiento. Arendt pensaba que el proyecto de un Estado en Palestina tendría que ser un Estado árabe-judío, una federación en que ambos pueblos se integraran. Los consejos (Räte o soviets) serían su base democrática: «El autogobierno local y los consejos mixtos judío-árabes, a nivel municipal y rural, en pequeña escala y tan numerosos como sea posible, constituyen las únicas medidas políticas realistas que pueden conducir finalmente a la emancipación política de Palestina». Tal Estado podría llegar a integrarse en una confederación de pueblos mediterráneos. Un Estado nación de carácter judío condenaría a la población árabe o a emigrar o a ser ciudadanos de segunda, quedaría inmerso en un constante militarismo y una beligerancia continuada contra sus vecinos que lo ahogaría todo. Además su imposible soberanía lo arrojaría en manos de los Estados Unidos. y el conflicto judío árabe quedaría per aeternam planteado.

Un Estado que pretendiera apoyarse en una especie de identidad inmutable, étnicamente definida, representaría un regreso antipolítico, en contra de lo que significó el comienzo mismo de la democracia. Arendt no compartía la idea de los sionistas de «unidad orgánica del pueblo»; el concepto de pueblo tenía para ella un sentido político, no racial. Arendt se oponía así a la orientación nacionalista. Ningún Estado debiera violar el derecho a tener derechos, que dependía solo de la condición de pertenecer a la humanidad. Cuando Clístenes estableció las circunscripciones de Atenas con racionalidad geométrica siguiendo un criterio de estricta equidad, rompió con el principio hasta ese momento vigente de la división por clanes o familias. El demos dejaba, entonces, de ser definido por la sangre, por la physis, naturaleza, por el éthnos. La igualdad del ciudadano no podía darse sino mediante una superación de las jerarquías de linajes, de lo ya dado. La reconstrucción teórica que desde el mundo griego hará posteriormente Arendt en una de sus grandes obras, «La condición humana», será fiel a ese sentido. Es la acción, y la pólis como construcción que la facilita y al mismo tiempo la encauza, lo que constituye lo político mismo.

En sus «escritos judíos» Arendt mantuvo una constante crítica de la habitual posición judía, de sus grandes errores históricos. Si bien se mira, su pensamiento significaría desde ese momento, y luego en su gran construcción teórica, una crítica al judaísmo histórico. Y, por cierto, la mejor negación de que la identidad o la condición de víctima supone posición epistémica privilegiada alguna.

Hoy ante una matanza genocida que se nos ofrece todos los días a la vista no podemos sino evocar la lucidez y actualidad de los pensamientos arendtianos que se forjaron en una época atroz para los judíos y ahora no menos para los palestinos.