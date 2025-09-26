Alguno dirá, como en la canción, que es una obsesión, pero mire a donde mire no veo más que jueces y juezas, casos y más casos, tramas y más tramas, escándalos y corruptelas… Un repaso a FARO no hace más que incrementar la sensación de que vivimos en una sociedad totalmente judicializada, a la espera de que su señoría dicte sentencia. Da igual la sección o el día, siempre aparece alguien que denuncia, investiga, imputa, condena... Los presuntos salen por todas las esquinas del periódico. Así las cosas, no es de extrañar, por ejemplo, que los jueces y juezas gallegos lancen un SOS. De media acumulan sobre sus mesas 850 casos sin resolver. Y, claro, así no hay quien viva (ni quien imparta justicia).

Y me limito a la justicia institucional. Si pongo el foco en la que se imparte en esos otros tribunales populares travestidos de medios de comunicación, entonces ya ni hablamos. Vivimos (y sufrimos) el reino de los todólogos.

Repasemos esta semana. El futuro de la AP-9, es decir la permanencia de una concesión (ilegal, injusta y discriminatorio, añado yo, convertido también en juez) quedará en manos del Tribunal Europeo de Justicia, visto que el ministro Óscar Puente (tan valiente en algunos asuntos y tan medroso en otros) le ha dado una patada a seguir al asunto, de tal forma que finalmente será la corte europea la que decida… en unos diez años. Mientras, nosotros seguiremos de paganinis y Audasa llevándoselo calentito.

El Gobierno también llevará al Constitucional la ley de la Xunta que permitiría repotenciar los parques eólicos. Más madera. Y es que el negocio eólico gallego está enredado desde hace tiempo en los tribunales, en donde el aire de sus señorías (de algunas para ser exacto) parece soplar en otra dirección.

El boletín del director Si quieres recibir este análisis de la actualidad cada viernes en tu correo tan solo debes activar este boletín en nuestra página web Me apunto

En la categoría, extensísima, de (presuntas) corruptelas hemos asistido a nuevos episodios del novio de Ayuso (el presunto defraudador ha perdido el nombre en una batalla también política), de Begoña Gómez (el PP quiere convertir su máster en el más caro de la historia; su precio: la cabeza de presidente), del hermano de Sánchez (que conserva el apellido y con eso está todo dicho), de Cerdán (ese exdirigente socialista del que usted me habla) o del fiscal jefe (García Ortiz no ha perdido los apellidos, pero dignidad…) Los asuntos huelen mal, por diferentes razones… o quizá por las mismas. Abuso de poder, tráfico de influencias, prevaricación, pelotazos, trampas... Todos estos líos me hacen recordar la fabulosa serie de televisión (cuando la tele se podía ver) que llevaba por título Enredo, solo que aquella era muy graciosa y esta da pena. A sus señorías se les acumula el chollo. El PP, que vive al día, está sobreexcitado con tanta desfeita, pero que no se confíe porque en 2026 vienen curvas en forma de causas judiciales: Gürtel, KitchenDana o Púnica...

Menos mal, objetaréis algunos, que nuestros jueces y juezas son de fiar, gente honesta, rigurosa, responsable, incontaminada, inflexible ante las presiones políticas e impermeables a sus convicciones ideológicas. Podemos quedarnos tranquilos, estamos en buenas manos, añadirá el más firme defensor de la incorruptible y granítica ética de nuestros magistrados. Su buen hacer está fuera de toda duda. Amén.

Siento no formar parte de ese grupo de entusiastas. Las continuas filtraciones con las más diversas (y espurias) intenciones me han convertido en un descreído. Mi experiencia profesional, también. En alguna ocasión he escuchado a un político referirse, sin el menor rubor, a un juez como “uno de los nuestros”, o lamentarse: “La cosa pinta mal, porque ese es de ellos”. También he escuchado a magistrados descalificar, siempre en el ámbito privado, con extrema dureza la instrucción de algún colega. Despropósito, chapuza e incluso vendetta han salido de sus bocas. “Ese va de estrella y es un peligro”, me soltó una vez un togado que se tiene por circunspecto y comedido. Preguntado, off the record, otro por la actuación de un compañero, me ilustró: “Mira director, esto es muy sencillo, el juez XXX (el nombre me lo guardo) quiere hacer carrera política y está cosechando méritos para cuando lleguen los suyos. Tiempo al tiempo”.

Estas conversaciones, más alguna experiencia personal que me reservo (no vaya a ser), han mellado mi confianza ciega, y bien que lo siento. Ya sé que no se puede generalizar, que la mayoría hacen o intentan hacer bien su trabajo (pese a todo y a todos), pero también sé que no se debe santificar. Es tan injusto lo uno como lo otro. Soy consciente de que una sociedad sin jueces, sería un caos, el sueño de un tirano. Su papel es clave para embridar las pulsiones totalitarias (como las de Trump en EE UU). Ojalá también sirva para hacer historia con una condena ejemplar del genocidio que está perpetrando Israel en Gaza (como en su día pasó con la limpieza étnica Ruanda o los crímenes de guerra en los Balcanes). Pero, en confianza, yo me rijo por la máxima de que jueces (e inspectores de Hacienda), cuanto más lejos, mejor.

P. D.: En próximas entregas hablaré de nuestro gremio, que también tiene telita. Prometido.

¡Buen finde!

Email: director@farodevigo.es