Agur, Leandro; hola, Rubén

Segurísimo que toda la comunidad portuaria —o casi toda— echará de menos a Leandro Melgar como timonel de la nave que comanda Carlos Botana. En su breve etapa como director del Puerto vigués, este bilbaíno, conocedor a fondo de los entresijos del sistema portuario español; enamorado —como confesó en su entrevista con FARO— de nuestra ría por la riqueza que esconde pero también por su pasión por nadar en aguas abiertas, ha dejado una profunda huella en Praza da Estrela. Por su capacidad de trabajo y gestión, pero también por su personalidad abierta y dialogante y su rollito hipster. Entendió perfectamente la idiosincrasia local, la necesidad de mejorar la integración puerto-ciudad, aunque un año no creo que haya sido tiempo suficiente para ver los frutos de su esfuerzo. En fin, le irá bien, allá donde vaya. Agur, socio. A seguir nadando.

Se va Leandro pero regresa un hijo pródigo, Rubén Marín, a quien en Vigo recordamos de su etapa como jefe del Área de Explotación de la Autoridad Portuaria, que andaba perdido —o hallado— allá por Valencia como subdirector de Explotación de la megaterminal mediterránea, la gran puerta de entrada a España de las mercancías que se importan desde Oriente, tras su paso previo por Avilés. Vigués de pro, llega con la lección aprendida: sabe perfectamente qué representa el Puerto, sus necesidades, sus fortalezas, su potencial y los desafíos a los que se enfrenta, a corto, medio y largo plazo. Además, cuenta con la confianza de Botana y sus casi dos metros de altura, y de todo su equipo, así que, intuyo, lo hará estupendo. Más le vale.

El Puerto vive un momento más dulce que agrio, pero tampoco conviene despistarse. La mayoría de sus tráficos se mantienen en positivo pese al impacto que las crisis geopolíticas y arancelarias están teniendo en el comercio mundial. Las dos gallinas de los huevos de oro de Vigo, es decir, las terminales de Bouzas y Guixar, siguen creciendo impulsadas por la industria del automóvil y los reefer —contenedores refrigerados para alimentos—, así que, con un poco de suerte, no es descabellado pensar que volvamos a batir este año el récord histórico de mercancías. Aunque también hay nubarrones, como la pesca fresca, a la que le cuesta remontar una tendencia descendente que ya se ha cobrado miles de empleos y de toneladas, pese a los esfuerzos de Praza da Estrela y el sector por alentar las descargas en O Berbés.

Como tampoco quiero asustar a Marín con la que se le viene encima, tan solo citar algunos desafíos más: la reorganización y el colapso de Guixar (al borde de su capacidad; se planteó como solución provisional llevar contenedores vacíos a Rande, como en su día propuso ya Enrique López Veiga, pero por ahora no hay ninguno), la futura conexión ferroviaria y el desarrollo completo de la Plisan, la transformación de Bouzas (segundo silo, planta fotovoltaica, etc.) y, no por último menos importante, avanzar en la apertura a la ciudad. Igual en esto es en lo que hay que hacer más hincapié, porque este puerto, ni esta ciudad, es la misma que dejó en 2020. Basta un paseo de Areal a Bouzas para comprobarlo.

Toca ahora remar fuerte y con rumbo claro. Porque en este puerto, como en la vida, el que no se mueve, se hunde. Y aquí hemos venido a navegar, no a naufragar.