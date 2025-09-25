San Miguel atípico

El próximo lunes se celebra el San Miguel, pero en nuestra Villa, se pospone al 4 de octubre, por eso denominamos este San Miguel como atípico. Entendemos los problemas, que vienen por hacer festivo local al día del Carmen. Pero por ello, no creemos que tenga que celebrarse en el mes de octubre. San Miguel siempre fue la celebración que cerraba las fiestas de verano. Y naturalmente en el día 29 de septiembre, como fue tradicionalmente. Y nosotros entendemos que más ahora que fue denominada Fiesta de interés de Galicia, y sería conveniente mantenerla lo más próximo de su propio día. Así entendemos que debería ser el domingo más próximo al 29 de septiembre.

La fiesta más tradicional de nuestra villa, pues tiene más de cuatrocientos años, y que con su Danza de Espadas, que es una manifestación popular y marinera, con una coreografía ejecutada por un conjunto de danzantes, que realizan movimientos y pasos al son de la música, autentica expresión artística popular desde tiempos remotos y que afortunadamente se mantiene hasta nuestros días. No está muy determinada su aparición, pero, en todo caso, está ligada a la creación de la Cofradía de Mareantes San Miguel, y constituye una expresión espontánea del fervor religioso de los mareantes hacia su patrono, en un principio bailada por hombres de mar, sencillos creyentes, que no debe ser simple espectáculo, sino como un rito ancestral de fe y devoción del pueblo marinero, tal como explicó el historiador José Torres.

Si bien la festividad no se celebra rodeada de aquellas actividades de antaño, si tiene brillantez suficiente y extraordinaria, por su dilatada historia y por la magnífica preparación de los danzantes y la presencia de las madamitas, que no pueden faltar. Una celebración siempre brillante y llena de emotividad y colorido, que por algo fue declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia, gracias al trabajo de su Padroado, que mantiene viva esta excepcional danza. Que atraen a nuestra ciudad a muchísima gente de nuestro contorno, y a muchos marinenses que está, viviendo fuera, que un año más no quieren perderse esta festividad tan entrañable. Por todo ello gracias a todos los que participan y mantienen su organización y ¡¡¡VIVA SAN MIGUEL!!!