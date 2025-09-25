Los 50 de El Corte en Lámparas y cuadros

Celebrando el 50 aniversario de su vinculacion al departamento de Lámparas y cuadros / FdV

¿Nos atrevemos con los nombres? Domingo, García, Rita, Nardo, Milo, Marina, Cris, Mari, Luchi, Vieitez, Benito, Nieves y Costas. Ahí tenéis, todos jubilados y disfrutando de la buena vida, a los del Departamento de lámparas y cuadros de El Corte Inglés en la comida que celebraron al cumplirse los 50 años de su entrada allí. O sea empleados fundadores medio siglo después, ya liberados de ataduras, dos de ellos proveedores y los demás empleados. Dios les asista en su plácida vida jubilatoria, amén.

Juez Picatoste: a punto su libro con una selección de sus artículos en FARO

Tuvo largo tiempo para observar y reflexionar desde una atalaya privilegiada la realidad humana, en su vertiente más oscura como más luminosa. Tras 40 años en la Judicatura, pasando por varios destinos desde su bautizo en Osuna (Sevilla) en 1979 hasta su jubilación en Vigo en 2019, Julio Picatoste vertió su pensamiento como columnista de FARO en numerosos artículos. Pues mirad por dónde, Cuaderno de bitácora es el título del libro que acoje a una selección de ellos y que saldrá en noviembre, si el editor Bieito Ledo no falla en sus previsiones. Precisamente Bieito, el investigador marino y poeta Alberto González-Garcés y quien escribe lo presentaremos en el Club FARO el 3 de diciembre. Allí nos veremos.

La coral Casablanca actúa el sábado por el centenario de la Cofradía Jesús del Silencio

Si queréis oír a la Coral Casablanca (placer que nunca cansa, querido Óscar Villar) tendréis ocasión este mismo sábado, si estáis a las 20.00 h en el Colegio de la Compañía de María - «La Enseñanza», en Ecuador 35. Claro, la coral dará un concierto benéfico a favor de la Cofradía Jesús del Silencio conmemorando el 80 aniversario de su fundación y centenario del nacimiento de su cofundador, Joaquín Carballido Rodríguez, de quien orgulloso recibió el legado de asumir las riendas de la misma su hijo, Juan Carlos Carballido, hace seis años. La cofradía viene trabajando desde el primer momento para recuperar nuestra Semana Santa, algo perdida en el tiempo, me dice el presidente. Es de suponer que con mucho sacrificio personal y más familiar, por la orfandad de medios que no de voluntad. Las invitaciones pueden recogerse en la sede de la cofradía (R. Abalde 13-tfno 628034005, de 17 a 19 horas). La Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús del Silencio en el desprecio de Herodes se fundó en 1945 con ese nombre.