Mega arrastreros

He estado estos días haciendo un viaje virtual por la costa de varios países africanos. Me hubiese encantado que fuese presencial, para qué ocultarlo… Esta vez ha tenido que ser con la ayuda de la tecnología y, sobre todo, del montón de marineros que tengo felizmente de mano. A raíz del naufragio del Tafra 3, embestido por un pesquero enorme de 104 metros de eslora y que hemos analizado en detalle, me asaltaban un montón de preguntas: ¿Cuántos barcos de ese tipo, buques factoría, andan por ahí? ¿De quién son? ¿Por qué no han sido desterrados de nuestros océanos?

Cada Estado ribereño tiene lógica e inapelable soberanía sobre sus aguas territoriales, faltaba más y en eso no me voy a meter. Si los gobiernos de Mauritania, Senegal, Costa de Marfil o Sierra Leona les autorizan su operativa, no hay mucho que hacer. Aunque varios de estos monstruos de la pesca pelágica estén utilizando banderas de conveniencia, como Gambia y Camerún, pero tengan indiscutiblemente capital europeo. Y ahí voy: a la Comisión Europea.

Veamos lo siguiente. Pongamos el caso de Joaquín o de Luis, armadores de un buque palangrero de fondo. Renovado, bien habilitado, con los despachos en regla; merluza del pincho como especie objetivo. Bien, pero llega un día en que la Comisión Europea te dice que 'aquí, allá y acolá' no puedes largar las líneas porque a lo mejor, quizás, puede ser… que justo en esa zona exista un ecosistema marino vulnerable. Y que, chico, búscate la vida y no descartes que te extienda los vetos sin que puedas hacer nada para evitarlo porque no tiene obligación de tener aval científico.

Pero no dice absolutamente nada de estos mastodontes de la pesca pelágica, arrastreros congeladores que llenan bodegas con miles de toneladas de caballa, jurel o sardina –procesan más de 100 diarias a bordo-- dedicadas en la mayor parte de los casos a convertirse en harina de pescado. ¿Para qué? Para la acuicultura, la milagrosa salvadora –para Bruselas—de los mares. Porque claro, si criamos más en cautividad se supone que se reduce la presión en los océanos, pero si lo que criamos está alimentado por lo que se depreda de los océanos… ¿Tú le ves algún sentido? Me da igual si la empresa armadora de estos bichos es holandesa, de lituania o de algún trampantojo societario en particular. Y, en paralelo, dedicamos parte del presupuesto comunitario a cofinanciación de proyectos en terceros países, tanto si son para una planta acuícola –cuyo pienso es probable que se elabore con las capturas de los mega arrastreros—como para una lancha neumática. Es fascinante.

Seguiremos dependiendo cada vez más de flotas que tienen el mismo respeto por el mar y los trabajadores que la nada absoluta. Pero oye, Luis y Joaquín, aquí, allá y acolá no pesques, no vaya a ser. Ya llegarán merluzas de sabe Dios dónde.

P. D. De nuevo, de corazón, gracias.

Feliz semana.