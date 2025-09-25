Friki, a mucha honra

Presentación del #9 Galician Freaky Film Festival (GFFF) en el Centro Comercial Plaza Elíptica, en Vigo. / Pedro Mina

Mucho mérito tienen los organizadores del Galicia Freaky Film Festival (GFFF, para los amigos), con Juan de Castro al frente —a quien no conozco personalmente, pero oye, todo es cuestión de cuadrar agendas—. ¡Claro que sí, viva el rollo friki! Porque, a ver, ¿quién no se ha callado alguna vez en una conversación sobre cine cultureta, porque, en el fondo, lo que te van son las pelis de superhéroes, monstruos y alienígenas? Sí, sí, las de Marvel o DC. O mejor aún, esas joyas de sobremesa navideña tipo Sharknado o Piraña 3D. Pues eso: cierras la boquita, pones cara de interesante y, si te preguntan, sueltas un «Todavía no la he visto, pero tiene buenas críticas». Esto, en un periódico, es el pan de cada día.

Hablamos de cine, pero con las series ocurre lo mismo. Todo el mundo ha visto Los Soprano, The Wire, Breaking Bad, Twin Peaks, True Detective o The Crown, por citar algunas. Excelentes, sin duda. Pero pocos reconocen haber pasado horas frente al televisor disfrutando de Los vigilantes de la playa (Mitch Buchannon, qué personaje), El equipo A o La que se avecina. Porque, obvio, quedas mal ante la galería. Y en una sociedad en la que la apariencia —no solo física—, por desgracia, manda, pues a callar. Sobre todo si uno se mueve en ciertos círculos... digamos, intelectuales. [Estoy pensando que me va a caer la del pulpo por escribir todo esto, pero da igual].

Juan de Castro, director de GFFF, posa en la calle Abeleira Menéndez de Vigo / Pedro Mina

Queda mucho más cool hablar de La naranja mecánica de Kubrick y de Sirat (ahora que nos va a representar en los Oscar: mucha suerte) que de Conan el Bárbaro (que, por cierto, se grabó en parte en España) o una de esas de Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme o Vin Diesel (¡qué míticos!). Por eso es encomiable lo que están logrando los amigos del GFFF. Además de rescatar del olvido la figura de un secundario de lujo de Hollywood como fue el vigués Luis Barboo, que llegó a codearse en los sets de rodaje con figuras de la talla de Clint Eastwood, Charlton Heston, Arnold Schwarzenegger (en Conan, precisamente) o Sean Connery. Un actor con una trayectoria digna de elogio y, por desgracia, poco conocida… hasta ahora.

Por si se lo están preguntando: sí, me considero un poco friki en cuanto a contenido audiovisual. Y a mucha honra. No diré que no he visto Ciudadano Kane (obligado, en la uni), 2001: Una odisea en el espacio, Blade Runner (la clásica), Dune (las dos) o Oppenheimer (por citar algunos títulos más de actualidad), pero reconozco que, para distraerme, tiro hacia contenidos fantasiosos, o de acción, que me entretengan, que no me dejen mal cuerpo. Porque para lo otro —sea lo que sea «lo otro»— ya está el trabajo… y la vida. Aunque, si soy sincero, en casa, en la lista de lo más visto deben estar Sonic, Sonic 2, Sonic 3, Lilo & Stitch, Bluey y El equipo Spidey. Ah, y Batwheels, que igual se me enfada el pequeño. Ya se imaginarán quién manda.

Así que, desde aquí, reitero mi aplauso a iniciativas como el Galicia Freaky Film Festival, que vienen a recordarnos que el buen cine (o el buen entretenimiento, sin más) no siempre lleva gafas de pasta ni cita a Andréi Tarkovsky en los diálogos. Que también hay arte, emoción y mucha creatividad en una persecución imposible, un monstruo mal animado (Sharknado aquí se lleva la palma) o una nave espacial con presupuesto de pescadería. Y que ser friki no es solo una etiqueta: es una forma de disfrutar, sin complejos, de lo que te gusta. Como debe ser.

Y ahora, si me disculpan, creo que empieza otro capítulo de Bluey. Prioridades.