Opinión
Se fora por Maruxa...
...outro galo había cantar. Si, refírome ao anuncio ese da antiga compañía estatal de teléfonos: «Es por Maruxa». Onde amosan unha familia do rural galego despedíndose do fillo, a nora e as netas, logo dunha estadía —suponse— vacacional, ou de finde longo. E a nai, a avoa xa, queda preocupada pola —dáse a entender— longa viaxe que emprenden desde a aldea ata esa cidade afastada. Pero moi afastada, porque na publi vese que marchan con día —se cadra despois da merenda—, poñamos sobre as sete e o audio do was cun «Mamá, xa chegamos. Estamos ben», chega ás 03.46 horas. E suponse, diso vai o asunto, que a cobertura é boa nese lugar. Non coma neses recunchos onde o 4G vai por rachas e daquela as mensaxes, os correos e non digamos ollar unha peli, faise complicado. Así que si, a mensaxe recíbese en tempo real.
Por iso que, se fora por Maruxa, se a multinacional esa quixera tomar decisións empresariais pensando nela, nas nais e pais por ir ao xenérico, podería comezar por manter os seus centros de produción aquí. O cal evitaría que o fillo da Maruxa, ou a nora, teña que marchar da parroquia para currar nese «máis alá», a seis ou sete horas de coche. Ben sei que os directivos pensarán «xa está o típico discursito resentido». Claro, razón tampouco lles falta. Eles, como artífices do éxito empresarial, buscan decotío as mellores decisións para a compañía mailos accionistas. E podendo abaratar custos que sen dúbida repercutirán nunhas facturas máis baixas para os clientes (!?), e algúns dividendos extra para eles —todo sexa dito—, pois morra o conto. Quen vai refungar?, pois as Maruxas!, que sofren coa familia espallada a centos de kilómetros e sen desfrutar dos netos. Incluso poderían acabar razoando: para que tanta formación profesional e universidades, se ao final boa parte da xuventude máis capacitada esfúmase.
O mundo é imperfecto, sabémolo. Gastamos aquí unha chea de cartos en formar á rapazada para que logo traballen alén do telón de grelos. Esta queixa elemental, básica, seguro que calquera destes novos neoliberais (perfumados con L’Eau d’Anarcocapitalisme) a xustifica coa matraca de que o mercado é sabio e regúlase naturalmente. Que non é nada persoal, só negocios. Só que na verdade, si é moi persoal. Velaí o porqué da publicidade centrándose nesa muller, apelando ás emocións, á conexión familiar. A eses pais que ollan como os seus escoan polo sumidoiro de Pedrafita pero tan agradecidos de que a cobertura da telefonía —no mínimo— permita saber que chegaron ben. Por iso, conformémonos... e Maru, o Nadal está aí! E aos «creativos», parabéns pola campaña, alomenos desta vez sen recorrer a vacas, narcos e marisco, e en galego sen subtítulos. Ben pensado, queixámonos de vicio!
Suscríbete para seguir leyendo
- Despedida de una tienda en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Davila 23/09/2025
- A bordo de la «esclavitud moderna»
- Okupas destrozan el piso a una señora de 91 años en Lavadores
- Persecución de película desde Silleda a Taboada
- El aeropuerto de Vigo se convierte en el tercero de España en implantar un punto violeta