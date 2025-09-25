Opinión
Cronistas e corresponsais: o oficio de narrar as guerras (II)
Evocamos nesta ocasión o caso singular da fotógrafa alemá de orixe xudía Gerda Taro (Stuttgart, 1910-Brunete, 1937), un exemplo de solidariedade cando esta actitude social está na actualidade gravemente enferma. Fuxindo do antisemitismo nazi coincidirá en París en 1934 con Robert Capa e ambos acudirán á guerra de España acreditados como corresponsais gráficos da revista francesa «Vu». Na década de 1930 o uso novidoso das cámaras Leica de pequeno formato, que sustitúen as pesadas cámaras de placas que esixían o uso de trípode, vai posibilitar un tipo de periodismo gráfico revolucionario capaz de captar con estilo emotivo e dinámico o que ocorría tanto nas trincheiras como no día a día da retaguardia. Taro, abertamente antifascista, chegou a España non soamente para cubrir o conflito entre os defensores das liberdades e o fascismo, preludio da segunda guerra mundial, tamén quería co seu traballo informativo modificar as políticas de non intervención (ai, Palestina!) dos gobernos británico e francés que contrastaba co apoio decidido de Hitler e Mussoliuni á causa de Franco, militar traidor á constitución democrática. As imaxes que enviaba eran, amais de ser hoxe documentos do acontecido, poderosas ferramentas de información que narran os estreitos lazos que se estableceron entre a fotógrafa alemá e os intelectuais aos que acompañaba polo día antes de regresar á casa da Alianza pola noite. O compromiso de Taro cos escritores e intelectuais españois e estranxeiros cos que conviveu ata 1937 é unha mostra da fascinación e o sentido da responsabilidade que moveu a tantos escritores, periodistas gráficos —Anna Seghers, Kati Horna, Aragon, Malraux, Hemingway, Dos Pasos, Cartier-Bresson, Capa etc.— a tomar plumas e «leicas» para deixar testemuña do que viviron en España mentres trataban de modificar o rumbo da historia. Gerda Taro (pesudónimo de Gerta Pohorylle) modificou a forma de narrar a guerra achegándose aos combatentes cunha linguaxe de comprensión universal, a imaxe, que recollían, entre outras norteamericanas e alemás, as revistas francesas Vu, Regards e Ce soir, dirixida por Louis Aragon para as que traballaba a nosa protagonista. Para este novo periodismo o que antes era un simple reforzamento da palabra, a imaxe ocupou un lugar central que elevou considerablemente as ventas das revistas e os fotógrafos eran os responsables principais da mensaxe informativa ata o punto de afirmarse rotundamente: «Só subsiste a verdade, a verdade brutal dos acontecementos fotográficos». A obra de Gerda, malia a súa brevidade, condensa as bases para redifinir o concepto de fotoperiodismo co selo da súa profesionalidade que sempre procuraba o uso de símbolos visuais recoñecibles. Entre estes destaca o do intelectual activo na loita antifascista xestada durante a celebración do Segundo Congreso Internacional de Escritores para a defensa da Cultura que se inaugurou en Valencia o 4 de xullo de 1937, poucos días antes da súa morte e continuou en Madrid, sempre relatado mediante as fotos de Gerta Taro que aparece tomando primeiros planos dos asistentes (Rafael Dieste, puño en alto, na mesa presidencial do Congreso en Valencia) mentres outros fotógrafos, entre eles Capa, deixaban constancia do seu traballo en primeira fila. Sería a última vez que Capa a ve con vida xa que durante a continuación das xornadas do Congreso en Madrid, na Residencia de Estudantes, Taro abandona o evento para marchar a Brunete onde se acababa de iniciar unha ofensiva e publicará a fotografía dos milicianos diante do cartel anunciador da vila e debuxando unha fouce e un martelo nas paredes de entrada ao pobo. O día 26 de xullo morrerá vítima dun accidente nun tanque e a prensa na que colaboraba daba a noticia con titulares que falaban da primeira muller-fotógrafa morta nunha fronte de acción. Anos despois tamén a súa familia será exterminada en Auswitch despois da invasión nazi de Serbia. Diante da vida de seres como Gerta Taro un sente a tentación de rescatar dos dicionarios e do uso social as palabras «solidariedade» e «fraternidade» para revitalizalas ao referirse en exclusiva á vida de xente como Gerta Taro.
(Este artigo é un simple resumo do magnífico traballo de Lorna Arroyo (Universidade de Cantabria) «Fotografía y memoria: Gerta Taro en el Congreso de 1937»)
