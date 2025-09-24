Vigo contra Turquía

Ensamblaje de furgonetas en la fábrica de Stellantis de Vigo. / Stellantis

Haya paz en la comunidad celeste, que esta semana se la ve eufórica por el regreso a Europa do noso Celtiña. Que este artículo nada tiene que ver con rivalidades futbolísticas norte-sur, sino con esa gran industria que nos alimenta —que levante la mano en Vigo y alrededores quien no conozca a alguien empleado en Stellantis o en su panel de proveedores—: en efecto, la automoción.

Y es que, sin necesidad de bola de cristal, solo por experiencias pasadas y los últimos pasos dados por la multinacional, ya atisbo a la vuelta de la esquina —o sea, en dos o tres años— con qué planta nos jugaremos esta vez las habichuelas. Y no, no miro hacia los colegas eslovacos de Trnava, sino mucho más al Este. Yes, a los turcos; los de verdad.

El partido por las nuevas furgonetas

El partido por la próxima generación de vehículos comerciales ligeros (furgonetas de toda la vida) se disputará entre Vigo y Bursa, como bien ha anticipado mi colega Adrián Amoedo en estas mismas páginas. ¿Y qué nos jugamos? Casi nada, peccata minuta, algo tan insignificante como el 60% de los vehículos que se producen en Balaídos. Ahora vendrán los de siempre (en el fondo me echan de menos) a llamarme agorero, metemiedo, altavoz de la empresa… solo por decir lo que hay. Porque los mimbres que se están repartiendo conducen irrevocablemente a otro enfrentamiento como el que en 2014 libró la planta gallega con la de Trnava por las K9, con todo lo que implicó de ajuste para competir —y ganar— a un centro low-cost.

¿Volverá a imponerse Vigo esta vez? No me cabe duda. Otra cosa será el precio a pagar. Porque mensajes como el del nuevo capi di tutti capi, el flamante CEO de la multinacional italofrancoamericana con sede fiscal en Holanda —globalización en estado puro—, Antonio Filosa, ensalzando a Bursa como «centro líder de producción» justo cuando se acaba de hacer oficial (entre comillas) que van a producir 150.000 unidades al año —o más— de nuestras furgonetas, pueden ser de todo… menos gratuitos.

Estrategia de Stellantis

Se avecina otra lucha titánica por un proyecto que es core dentro de la estrategia de Stellantis, que además sumará de nuevo marcas ajenas al universo surgido de la fusión entre PSA y Fiat Chrysler Automobiles —como ocurre ahora con Toyota—, en búsqueda de una mayor rentabilidad.

A ver si va a ser cierto el dicho de que «otro vendrá que bueno me hará». Porque si algo se cansó de repetir Carlos Tavares —ese, el rey de los recortes— durante todos sus años al frente de la empresa (desde 2013 hasta finales del año pasado), es que la competencia de Balaídos estaba en el Magreb (no olvidemos a nuestros amigos de Kénitra, en Marruecos, y de Argelia) y en Turquía. Y no parece, pese al buenrollismo que exhibió Filosa en su estreno en Vigo, que esa estrategia de poner a competir unas plantas con otras vaya a cambiar.

Como siempre, desde 1958, la factoría de Vigo tendrá que volver a demostrar que es la mejor del mundo por algo.

En fin, que veremos otro pulso industrial de los que hacen historia —me río yo de la batallita por la plataforma STLA Small—, pero si algo ha demostrado esta fábrica, una y otra vez, es que cuando toca competir, compite; y cuando hay que ganar, gana. Por desgracia, más que el Celta. Y menos mal.