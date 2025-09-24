Paremos el holocausto

Cada minuto cuenta, porque está en juego la vida de millones de personas. Cada acción cuenta y la que esté en las manos de cada uno, porque solo con muchas de ellas podremos presionar a la comunidad internacional para que deje de ser estrábica y detenga el genocidio. También, en algunos casos, para que cese la colaboración, directa o indirecta, con la ocupación.

Pero no escondamos la realidad con rizadas palabras; la comunidad internacional no es un ente abstracto, somos nosotros, todos los buenos ciudadanos de este mundo que, incapaces de plantarnos ante el mal lo hemos dejado triunfar. A este empavonado mal capaz de asesinar a Dios en los cuerpos muertos de 16.000 inocentes.

Ahora la ciudad de Gaza arde y el fuego atrapa a cientos de miles de seres humanos; unos huyen, famélicos, a ninguna parte; otros, exhaustos, esperan a ser pulverizados por el rayo exterminador.

Los tanques israelíes avanzan hacia la capital de Gaza. Ya están ahí, rugiendo con sus metálicas fauces. No quedará piedra sobre piedra, solo cadáveres.

Un niño echa a correr entre cascotes, busca la muerte y se inmola ante un francotirador que le apunta y le dispara a los genitales. Poco después, un joven sale de su madriguera/refugio y recibe un balazo milimétrico en la frente; mientras tanto una chiquilla se sube a un poste para divisar lo atroz y es tiroteada hasta caer al suelo como pajarito sin alas.

Es el juego del tiro al plato, uno de tantos divertimentos de los asesinos de niños y niñas.

«Mamá, ¿iremos al paraíso cuando nos maten a todos?».