Opinión
O autismo de novo
En Faro de Vigo (23-09-2025) atopámonos unha vez mais, ca seguinte noticia: «Trump relaciona el uso de paracetamol (fármaco analxésico e antipirético) con el autismo contra la evidencia científica -e continua-, las autoridades de EEUU desaconsejan tomarlo durante el embarazo, y en su lugar recomiendan unha forma de ácido fólico» (vitamina esencial preventiva da anemia que axuda a formación de glóbulos roxos). A noticia engade, que unha das achegas medicas mais importantes na historia do pais, e que non é outra cousa que o suposto vinculo do uso do paracetamol co autismo, recomendándolle as embarazadas que Non o tomen! Propoñéndolles o medicamento leucovorina, como posible tratamento para o autismo, como restauradora do ácido fólico.
Nunha anterior noticia datada en Washington, do 23-04-2025 aparecía unha vez mais, unha polémica arredor do TEA, a través dunhas manifestacións do secretario de Saúde, Robert F. Kennedy, que xunto co director dos institutos nacionais de Saúde, e o comisionado da Administración de Alimentos e Medicamentos dos EUA, promoven sen evidencia científica, de que: «o autismo non é xenético e ten cura. Kennedy recompilara historiais médicos dos estadounidenses para investigar as causas do autismo».
A información do máximo responsable da Saúde dos Estados Unidos, aínda axuntaba: «que unha toxina ambiental provocaría unha epidemia de autismo, prognosticando que descubrirá a causa do autismo antes de rematar o ano 2025 co obxectivo de erradicala». Unhas declaracións enfrontadas o extenso consenso científico que desde a década de 1970 sostén que a xenética, xunto a outros moitos factores contribuiría de forma determinante a esta condición neurolóxica. Kennedy afirma que: «estudar as causas xenéticas do autismo nos leva a unha canella sen saída, pois sabemos que se trata dunha exposición ambiental e os xenes non causan epidemias». A unha polémica se engade outra, cuxo alcance descoñecemos.
O(s) autismo(s) hoxe denominados trastorno do espectro do autismo (TEA) polo DSM-5 (2013), historicamente formaron parte das demencias e/ou esquizofrenias, ata que Leo Kanner en 1943, fala de autismo infantil precoz, e Hans Asperger en 1944 de psicopatía autista. O coñecemento que hoxe en día temos do(s) autismo(s) parte das súas complexidades baseadas nas diferentes teorías e na práctica do día a día, traballando coas persoas con TEA, e recoñecendo que as diferenzas en neuroloxía deben ser recoñecidas e respectadas como unha categoría social, de cara a chegar ao concepto de neurodiversidade (Judy Singer).
O concepto do TEA variou constantemente ao longo da historia. A súa casuística actual de 1 caso por cada 100 individuos, aplicado ao 1 % da poboación en Europa, acadaría 7 millóns de persoas afectadas, en España 450 000, en Galicia 27 000 e nas cidades como Coruña ou Vigo ao redor de 3.000. Subliñar que nos homes é catro veces (4:1) máis frecuente que nas mulleres, e na síndrome de Asperger (10:1).
O que temos que saber sobre o(s) autismo(s) é que estamos diante dun trastorno frecuente, dunha condición pura a complexa, dun modelo médico a un modelo social. Pasou de ser un trastorno do desenvolvemento a neurodiversidade e/ou neurodiverexencia impulsado polas propias persoas con autismo na que se mesturan elementos educativos, culturais, e políticos, tal como estamos observando.
O vello debate de «curar o(s) autismo(s)» xa non é aplicable nin aceptable. O desafío para o futuro será como asegurar que tódalas voces diversas dentro do TEA, con ou sen discapacidade intelectual e/ou da linguaxe, sexan escoitadas, permitindo o traballo teórico coa investigación práctica, recoñecendo que nos beneficios a miúdo xorden imprevistos de liñas de investigación inesperadas.
