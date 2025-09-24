Opinión | Mira Vigo
De arte y gastronomía en El Eligio
Abolición de la prostitución con As Furias, Teo Soriano en SVT Espacio de Arte y Espacio Beny de Dr. Cadaval
Nos gusta esta foto no solo por el estado de beatitud general sino porque fue una feliz coincidencia en El Eligio la que unió en una comida a estos gastroartistas que veis en el reservado, cada uno de ellos relacionado con el mundo del arte. Ahí veis de pie, izda. a dcha., al galerista Beny Fernández, al ilustre tabernero del local e indómito varón Pol Celard, al bienhumorado fotógrafo Carlos Álvarez, al secretario de la Fundación Laxeiro, Carlos Nieto, al historiador y crítico de arte Carlos Bernárdez, al director artístico de la Fundación Laxeiro (FL) Javier Buján; sentados, los artistas Ramón Conde y Barreiro , la vicepresidenta de FL Paula García Suárez y al crítico de arte Antón Castro.
Un vídeo inquietante, duro, sobre la abolición de la prostitución
Inquietante, duro, en nada políticamente correcto el vídeo en Instagram que me mandó mi cara amiga Ana Míguez en el que la organización viguesa feminista y abolicionista de la prostitución As Furias delata con imágenes la entrada y salida de hombres de un prostíbulo. «Nos hemos jugado la piel para grabar esto, días vigilando, grabando horarios, movimientos, coches... aquí no hay clientes, hay puteros, hombres que pagan por violar, que destruyen vidas, que usan cuerpos de mujeres como basura...», dicen, entre otras calificaciones sin remilgos, las voces en off mientras se ve la entrada y salida de gente, «hijos, padres, padres, de toda clase social»,dicen As Furias... El vídeo se hizo coincidir por la organización con el 23, día dedicado a la erradicación de la prostitución. Un artículo en FARO de Carmela Silva y otro de gran dureza de Ana Míguez, que conoció a fondo la materia desde Alecrín, la organización que presidió, redondearon en papel esta lucha por la abolición.
SVT abre con Teo Soriano
Pongámonos de buen humor. Una de las galerías de resistencia en Vigo y al tiempo de finura electiva, SVT Espacio de Arte (Gran Vía 129), inaugura hoy a las 20 h. la obra de Teo Soriano. Su pintura no documenta el mundo, lo celebra, se vuelve sobre sí misma, sobre sus propios procedimientos; la materia pictórica celebra los encuentros con sus soportes. Me dice el comisario, Ángel Cerviño, que SVT quiere homenajear con esta muestra a los fallecidos Alberto González Alegre y a Teodoro Soriano, padre y asistente del artista.
Y Beny, que abre los ojos
Y mientras, Beny Fernández mantiene en su Espacio Beny de Dr. Cadaval la pintura de López Orozco, la escultura de Perozo y la fotografía de Nova Doria, continúa también su apuesta múltiple con Abre los Ojos, numerosas firmas en las galerías Durán.
