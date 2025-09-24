El cáncer es el problema sanitario más importante del mundo. En 2024, se estima que en nuestro país se produjeron 290.441 nuevos diagnósticos, una cifra que aumentará hasta superar los 317.000 en el año 2030. En la provincia de Pontevedra, según estimaciones del Observatorio Contra el Cáncer, se diagnosticaron 6.371 nuevos casos en 2024. Todos los pacientes de cualquier lugar del mundo, quieren seguir escribiendo nuevas páginas en su biografía después de ese párrafo en el que aparece por primera vez la palabra “cáncer”. Por eso, impulsar la investigación debe ser una prioridad para toda la sociedad. Porque la investigación se traduce en más vida.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer nos hemos marcado un objetivo tan ambicioso como necesario: alcanzar un 70% de supervivencia en cáncer para el 2030. Para lograrlo, necesitamos avanzar hacia una investigación centrada en el paciente. No se trata solo de investigar más, sino de hacerlo mejor, de forma más humana, más cercana y con impacto real en quienes conviven con esta enfermedad.

Así nace el proyecto pionero ‘Patient Advocacy’, una iniciativa que incorpora de forma activa la voz de los pacientes oncológicos en los procesos de evaluación, selección y seguimiento de proyectos de investigación. Los pacientes aportan una visión única que ayuda a los investigadores a identificar prioridades clínicas reales, humanizar los procesos y enfocar mejor los retos científicos. Este programa se ha presentado recientemente con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, que se conmemora cada 24 de septiembre. Actualmente, más de 30 pacientes participan ya en esta iniciativa, procedentes de 10 provincias españolas.

Este enfoque tiene un impacto directo en la salud pública. Escuchar al paciente mejora el diseño de tratamientos, políticas sanitarias y estrategias de prevención.

Hoy, la Asociación Española Contra el Cáncer impulsa la mayor red de investigación oncológica de nuestro país: 2.300 investigadores, 146 centros distribuidos en 38 provincias, y más de 750 proyectos en marcha. En 2024, se lograron 366 avances en investigación, lo que equivale a un nuevo hallazgo cada día.

Actualmente, la Asociación destina un total de 503.519,47 € a 4 proyectos de investigación que se desarrollan en la provincia de Pontevedra. Sin el apoyo y la movilización de toda la sociedad, este impulso sería imposible. Necesitamos visibilizar la investigación y generar un compromiso colectivo en torno a ella. Porque la meta es clara: superar el 70% de supervivencia en cáncer en 2030. Investigar es sinónimo de vivir, de avanzar y de mirar al futuro con esperanza.