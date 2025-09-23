¡Es Rafa, cho!

Boris Izaguirre y Rafa Durán en un momento del programa de televisión. / Faro

El sábado me fui a la cama con una sonrisa de oreja a oreja. Y la culpa —o el mérito— la tiene un viejo amigo al que siempre he admirado por su capacidad para hacer reír a los demás sin esperar nada a cambio. Baionés orgulloso (como el que escribe), as de la improvisación —y no porque tenga problemas para recordar, como él dice—, pura creatividad, sonrisa perenne: Rafa Durán.

Verlo ejercer de maestro de ceremonias por el pueblo, acompañado de un monstruo —en el mejor sentido— de la televisión y las letras como Boris Izaguirre, fue un placer doble. Ambos protagonizan el último capítulo de «A miña gran cidade», en el que Baiona luce espectacular. Aunque me tendrá que perdonar Boris, porque no encendí la tele por él. La culpa fue de Rafa.

Recuerdos de infancia

Es lo normal. Nos criamos juntos en los ochenta, en plena naturaleza salvaje: casetas de madera, batallas campales entre barrios (cero heridos graves, solo orgullo) y caminatas por el monte con los perros. Él con su inseparable braco; yo con un setter irlandés al que solo le faltaba el carné de identidad y el permiso para votar. Compartimos preescolar, EGB y el instituto. Igual ya no se acuerda, pero sus primeros vídeos ejerciendo de lo que es —un showman de vocación— se grabaron en el bajo de mi casa.

De hecho, habría que recuperar ese documento gráfico para Netflix. Rafa en cueros, envuelto en sábanas a modo de pañal, en un gag al más puro estilo José Mota. Impagable.

El reencuentro televisivo

Por él sintonicé A Galega. Quería comprobar que no ha perdido ni un gramo de gracia (ni un kilo de carisma) y que frente a las cámaras tiene casi tantas tablas como Boris. Tal para cual. No me sorprendió que lo llevase a la fortaleza de Monte Boi, al D’Sastre de Marcelo, al Rocamar (el del salpicón es mi primo César), a la carabela de Zamo y a la Roca, nuestro patio de recreo durante años.

Le decía Rafa a su invitado: «Te quiere todo el mundo, pequeños y mayores», y yo no podía dejar de pensar: «Como a ti, cho». Porque es nuestro Rafa. Si no existiese, habría que inventarlo. Y luego pedirle que improvise algo para la inauguración. Da igual los años que llevemos sin vernos: un cara a cara con él te manda de cabeza al pasado, al Montiño, a Cova Terreña, a la doca. Como si no hubiesen pasado cuarenta años… ni treinta meriendas.

No sé si leerá esto, pero si lo hace, sé exactamente lo que me diría. Lo mismo que le soltó a Boris al final del programa —de lo mejor que tiene A Galega—, intentando convencerlo de que se quedase unos días más en el paraíso baionés:

«Maqui, no me rompas por dentro…».