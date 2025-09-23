Cien defensores de la vela

Vigo ha sido la sede de la convención anual de la Cofradía Europea de la Vela. / Faro

¿Cómo es posible que el pasado domingo Vigo haya sido la sede de la convención anual Cofradía Europea de la Vela (en años anteriores en Nápoles, Brasil, México...) y nadie se haya enterado? Fueron unas cien personas de alto standing de 32 países del mundo, desde almirantes a deportistas, desde navegantes a investigadores o presidentes de clubes náuticos... que han desarrollado su actividad profesional o lúdica en el ámbito del mar en general y de la vela en particular. Estuvieron tres días pero la foto señala el acto central en el Hotel Attica 21 de Vigo, en Samil. Sobresalientes defensores de la vela y cultura marítima, unos de la Unión Europea y otros en sus países, sobre todo al otro lado del mar Atlántico.

Bragado recibe hoy cálido agasajo del Ateneo de Vigo

¿Qué mejor modo que empezar un curso que reconociendo los valores y las aportaciones de quien habita entre nosotros? Así lo hará hoy (19.30) el Ateneo de Vigo que preside Luisa Abad con un vigués reconocido y tan querido que, el que conociéndolo no lo sienta así, debería tratárselo: Manolo Bragado. Lo juro por María Jesús Bragado, por Jacobo Buceta, por Ledicia Costas, por Xosé María Palmeiro, por Amada Traba, que estarán en la mesa avalándolo. Y no les costará nada porque es un profesional inmejorable como docente y editor, un profundo cronista de la ciudad de Vigo desde FARO, un siareiro apasionado del Celta y un hombre de bien que así le cae a todos. «¡Manolo no te aceleres/ acéptalo con mesura/que de tan justo que eres/ mereces hasta una tonsura», podría decir un cuarteto popular.

¡Qué viaje, Aulas Abertas!

¿Cuántos vigueses anteponen las necesidades de los demás a sus propios intereses? Rosa Lores, presidenta de la ONG Aulas Abiertas como antes lo fue Pilar Muñoz, es uno e ellos. Me cuenta Rosa que el próximo sábado 4 de octubre organizan una excursión solidaria a las bodegas de Viña Costeira, una visita a las bodegas con cata, seguido de un Brunch, y, posteriormente una parada en uno de los pueblos mas bonitos de España, Ribadavia. Anima a todos sus socios y simpatizantes a que se apunten a esta actividad que realizarán en autobús para que todos puedan participar sin preocupaciones. Todo lo recaudado irá destinado a la creación de un nuevo comedor escolar en Cajamarca - Perú y se obtendrá cobrando 50 euros a cada participante. ¿50 euros? Le dije a Rosa: pero si parece que invita la organización porque por tan poco dinero nadie conseguiría una propuesta así... No tengo espacio para explicar lo que esta ONG viguesa hace con niños en Perú pero si os molestáis en investigarlo os uniréis a su causa.