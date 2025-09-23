Opinión
María Xosé Porteiro
Honrar herois, fainos
Hai ben pouco, presentando a recente novela dunha escritora galega á que me une o amor maternal, volvín ver a Manuel Bragado tirando de libreta para seguir o fío da súa intervención. Coma noutras ocasións, tiven a sensación de estar diante dunha lámpada única coa que o noso Aladino é quen de facer todo tipo de marabillas, entre as que destacan unha memoria inquebrantable, fina precisión, escollido criterio e moita, moita, sensibilidade. Nesa bitácora súa —aloxada nun pequeno caderno de tapas duras— terma dun acrisolado tesouro intelectual e sentimental que lle permite viaxar deica algún tempo remoto, confirmando ou desbotando, segundo for preciso, paixóns, dúbidas, achados, reflexións, propostas, premonicións...
Atesourou centos deses cadernos nos seus moitos anos de presenza pública e guieiro de nós. Confío en que algún día formen parte do patrimonio colectivo, sexa desde o seu benquerido Instituto de Estudos Vigueses ou desde algunha Fundación de interese público. Arestora non o precisamos porque desfrutamos dun Manolo lúcido e activo, insurxente coma nunca: entusiasta, crítico, liderando proxectos coa súa característica e intensa ilusión. Disposto a nos abrir a mente a espazos que ninguén transita coma el, é notario do tempo que nos tocou vivir e testemuño que fixa as súas pegadas coa tinta deste ilustre xornal no Campo de Granada. Sen el sería ben distinta a historia da literatura infantil e xuvenil en lingua galega. Sen el sería impensable contarmos cunha industria cultural que ten na edición un espazo de amplo valor intelectual, económico, histórico, creativo, laboral e, sobre todo, forxador de oportunidades de futuro para o noso país. Sen el non saberíamos pensar a nosa cidade coa fondura e amor que nos achega. Sen el, o exemplo da docencia coma arte equiparable á construción das catedrais, sería imposible. E, sen el, a amizade pasaría a ser un sentimento distante. Incompleto. Imperfecto.
Ás veces os dicionarios teñen grandes acertos. Secasí acontece nas diferentes acepcións que a verba «bragado» ofrece no da RAE coma o adxectivo que describe a un ser de resolución firme e enérxica, sinónimo de decidido, valente, atrevido, animoso, enteiro... E fixa como antónimos ao indeciso e o covarde. Non se pode esperar máis verdade na equidistancia dun tesauro. Seguindo a xogar coas palabras, acáeme ben lembrar a José Martí, o grande escritor cubano —apóstolo da liberdade— cando di que «honrar a quen honrar se debe, fainos mellores». Daquela, neste día de honra para Bragado cómpre louvar a iniciativa do Ateneo Atlántico de Vigo que o premiará coa súa folla de carballo prateada para significalo como Socio de Honra de tan digno colectivo civil. En latín, honrar significa recoñecemento público para quen é persoa recta, digna e decente e, como tamén deixou escrito Martí: «quen non sabe honrar os grandes non é digno de descender deles, pois honrar herois, fainos».
