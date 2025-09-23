Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Damián Payo ‘Paío’

Ecos do meu pregón

Véxome na obriga de mandar esta carta, porque se está cometendo un erro con motivo do meu pregón das festas.

O publicado polo Concello e os medios de comunicación, foi o que eu lles mandei ás 11:40 horas do venres 19 da Virxe das Dores por email, e mandeilles o seguinte comentario: «Mando o que teño ata o de aghora, despois alí coa xente, o que a Virxe das Dores provea». Non recibiron ningún pregón máis. O pregón remateino ás 18:45 horas do venres 19.

Nese tempo, ata o pregón, fun parindo alghunha cousa e sobre as 17:30 horas aínda consultei coas miñas asesoras feministas o parágrafo da homenaxe ás Amas de Casa pois nun principio eu poñía: «Por iso, dígolle aquí á xente gobernanta, porque hoxe goberna un partido pero dentro dun século igual goberna outro, que se poñan de acordo e lle dediquen unha rúa ou ergan un monumento ás Amas de Casa». E despois, para que non houbese confusión e non se entendese como patriarcado, quedou: «Por iso, dígolle aquí á xente gobernanta, porque hoxe goberna un partido pero dentro dun século igual goberna outro, que se poñan de acordo e lle dediquen un día festeiro ás Amas de Casa».

Outro parágrafo que rematei a última hora foi o referente ao xenocidio de Gaza e o comentario de Altri: «Virxe das Dores, que a leven para Portugal, que van acabar con Galicia e coa feira do Cocido de Lalín».

Eu non sigho as redes sociais. As miñas redes son as de toda a vida (rúas, tabernas, parladoiros…), e por eses medios do tempo dos trogloditas, souben que se estaba acusando sen razón ao Concello e aos medios de comunicación de censurar ou recortar o pregón.

Para chegar a entendementos entre opostos, non se pode crear tensión.

Díxeno no pregón, e sigo reafirmándome, todas e todos sodes do meu agrado.

Bicos e apertas.

Viva Lalín con razón ou sen ela, e se pode ser con razón mellor.

