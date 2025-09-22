Opinión | Segunda feira
Os toxos de Adams
En 1779, o congresista John Adams, que había de ser o segundo presidente dos Estados Unidos, embarcaba con destino a Francia. Pero o acoso por parte dun corsario deixouno a el e aos seus acompañantes encallados en Ferrol. Daquela, Adams decide seguir a súa viaxe polo vello Camiño de Santiago. Tal serie de acontecementos foi relatada por este político no «Diario e Autobiografía», e tamén en escritos do seu fillo John Quincey Adams que o acompañaba na aventura transoceánica. Estes textos chamaron a atención de Ezra Pound (1885-1972) que quixo compor un poema épico coa linguaxe e os conceptos do século XX concentrados na figura ilustrada de Adams. Velaí, pois, o resultado no seu «Canto LXV» (The Cantos of Ezra Pound, Faber and Faber, Londres, 1975). No poema, o autor entra nun vórtice que é presentado de forma tumultuosa. E aparece Galicia deste xeito:
“Moita conversa / sobre anguías eléctricas./ A voz del é folladelata, doce e pequena./ As leis de visigodos e Xustiniano / vixentes en Galicia. / 13 mulas 2 muleiros, chegando á Coruña ás 10. / O porco deste país, excelente e delicioso./ Tamén o touciño. / O Xustiza Maior infórmame de que moitos destes marraos / son cebados con castañas e millo das Indias. / A outros disque os alimentan con víboras.. / Galicia, non piso ou sobrado, senón terra pisada por homes, / cabalos e mulas. / Chimené ningunha conforme sobes a medio camiño do teu cuarto. / En xeral, montañas cubertas de toxo / con escasos olmos ou carballos aquí e alá esparexidos. / O’ Brien mandoume dilixentemente unha empanada de miudenzas / e outra empanada de carne / a Santiago de Compostela e 3 botellas de viño de Fontenac. / Ningún síntoma de comercio nin de negocio / entre Galicia e León 1780./ Todo da cor da lan de ovella preta sen tinxir. / O río Valcaire entre cordais de montañas. / Casa decente desde A Coruña, ningunha. / Hoy mismo ha llegado / el caballero Juan Adams a esta plaza”.
Este é o intre no que un dos máis altos poetas norteamericanos do século XX se encontra con quen ocupou a segunda presidencia dos Estados Unidos no século XVIII. Pound, que sabía chinés e mesmo castelán, nin menciona a existencia do noso idioma. A súa Galicia ofrece un aspecto desolado e algo absurdo paira no ar. Adams e Pound falan dos nosos montes, en xeral cubertos de toxo, e neles hai poucas árbores. Isto último foi certo un día.
- La nueva Praza do Rei: mirador a la ría con tumbonas, arbolado y gradas para eventos
- Cinco generaciones de una familia residen juntas en una casa de Baiona
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- La Policía investiga la paliza a un joven de madrugada en pleno centro de Vigo
- Obesidad en Galicia más allá de los fármacos: los rostros reales de la transformación
- La fragata rusa «Shtandart», vetada por Bruselas, irrumpe en aguas gallegas
- Un barco de Vigo localiza un «mensaje en una botella» a 2.000 metros de profundidad
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare