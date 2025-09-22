El humor redentor sustituye a la información

Si vas a escribir sobre Donald Trump, espera al último minuto, porque con 79 años ha sustituido el ciclo informativo de 24 horas por el ciclo de protagonismo de 24 horas. En su frenesí, incluso los asesinatos gozan de una vida efímera en el escaparate. Este artículo debía titularse provisionalmente «Charlie Kirk, reinar después de morir asesinado». De inmediato se produjo la amenaza de la fiscal general Pat Bondi contra la libertad de expresión, centrada en perseguir los «delitos de odio» que ya han cercenado la capacidad expresiva en países como Reino Unido y España. El epígrafe inevitable era «Los Estados Unidos se odian».

Por desgracia, Trump doblaría la apuesta cuando Jonathan Karl, periodista de la ABC, le preguntó si respaldaba la censura programada por su fiscal general. Respuesta:

—Probablemente iremos a por gente como tú, porque me tratas de forma desleal, eso es odio.

El titular evidente es «Trump viene a por ti», y a nadie se le pasará por alto que ABC es la cadena que captó el mensaje amenazador y se apresuró a despedir de inmediato al inocuo Jimmy Kimmel, por sus comentarios todavía más insulsos sobre Kirk. La rendición del canal televisivo de Walt Disney obligaba a encabezar la pieza con un rompedor y roedor «Trump tira de las orejas a Mickey Mouse».

La odisea de la titulación demuestra que es imposible seguir el ritmo de Trump. Ha desatado la mayor persecución contra los humoristas críticos desde que Estados Unidos prohibió la entrada a Charles Chaplin. Sobre todo, porque el presidente aseguró en su red social privada que Kimmel no sería el último de la lista. Llegados a este punto, sería imposible mejorar a la revista satírica ‘The Onion’ en su titular de «La Nación, agradecida a los Republicanos por protegerla de la televisión». Porque el secreto mejor guardado de la polémica es que los carísimos espacios satíricos de madrugada sufren una hemorragia de espectadores, desde los tiempos en que viajábamos a Nueva York para ver a David Letterman en un televisor.

Aunque sea de forma episódica, la risa ha empuñado la bandera revolucionaria. El viernes por la mañana, exhaustos y rendidos ante la «destrucción creativa» que Trump le ha robado a Schumpeter, se fijó el titular definitivo de «El humor redentor sustituye a la información», un sorprendente cambio de guardia en la unidad de medida del vínculo social. Seguro que ha caducado al leerlo. De hecho, Trump ha vuelto a atacar con «Carlos III de Inglaterra es como un hermano para mí». El encabezamiento viene rodado, «Trump y el príncipe Andrés, los hermanos que Carlos III preferiría no tener». Con permiso, queda aparcado hasta la semana que viene.

Tal vez les asiste la razón a quienes interpretan el brutal asesinato de Kirk, un polemista peleón y valiente pero de segunda división, con el incendio del Reichstag en la trayectoria de Trump. En tal caso, conviene calibrar la figura del detonante. Una de las preguntas más embarazosas que puede plantearse a quienes lloran desolados el fallecimiento de la última estrella de Hollywood es «¿Cuántas películas de Robert Redford ha visto en los últimos veinte años?»

El equivalente en el caso que nos ocupa es «¿Cuántas veces había escuchado usted el nombre de Charlie Kirk, antes de su asesinato de la semana pasada?». Entre cero y una en mi caso, ni siquiera retuve su nombre cuando se convirtió en un inesperado interlocutor del gobernador californiano Gavin Newsom, el candidato mejor peinado de la historia. Sorprende que los eruditos españoles que nos sacuden la ignorancia, destacando la influencia del desaparecido, no se hubieran dignado a ilustrarnos previamente sobre su figura majestuosa.

En una taxonomía temeraria por apresurada, los tres influyentes más dotados del trumpismo son el insoportable Tucker Carlson, la muy efectiva Megyn Kelly y Steve Bannon, el asesor áulico que Putin desearía tener al costado. Entre los humoristas adversarios sobresalen el impresionante Bill Maher, la letal Desi Lydic y Jon Stewart, inventor de los telediarios cómicos en su actual formato y autor del celebrado réquiem por la víctima más llorada de este mes. Jimmy Kimmel, no Charlie Kirk, según se ha explicado. Vadeando entre ambas orillas se sitúan los indomables Piers Morgan y Joe Rogan, reses sin marcar a quienes cuesta señalar si los prefieres como amigos o enemigos.

Durante unos días, los cómicos han tomado el relevo, como bien más preciado para conservar la democracia. La sátira se coloca por encima de la información, en una demostración de que supone una variante del análisis con reglas propias. Los humoristas son el último gremio que se permite ser más duro con los propios que con los ajenos. Por eso les cortan la cabeza, hasta que Trump descubra otra presa.