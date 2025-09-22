Ciego en Gaza

En las imágenes que vienen de Gaza, tierra arrasada por Israel, se ve a un niño feliz que juega a darle de comer a un loro enjaulado. En su mano chiquita, el niño, sonriente, juguetón, lleva un papel blanco que no es nada sino una añagaza para que el pobre animal tan aéreo se haga la ilusión de que quizá está cerca del alimento de su alegría.

La imagen es una explicación del hambre y se ofrece, una y otra vez, como para decirnos que lo que se acaba será también la risa del niño que un día, quizá ya, forme parte de ese séquito de tristes imágenes. Será símbolo, quizá, de un tiempo en que el mundo buscó nombres para señalar la evidencia del mal, su terrible consistencia de sangre y de dolor. De muerte.

Es siempre la misma imagen esta que cuento del pájaro que busca alimento y al que el niño le entrega un pequeño obsequio que no es ni alimento ni nada, sino uno de esos abrazos que dan los chicos cuando no tienen ni qué comer ellos mismos. Como si un espejo roto que huye del mal estuviera dibujándose eternamente para animar el lento dolor que está dentro de esta guerra. Para simular que hay, después de la huida, una zona de paz en el desastre.

No hay nada, hay mal y terror, huida. El niño se alimenta de su risa, y el pájaro lo busca como se rebusca un milagro en el fondo del mar. Ya todo es ahogo, pasado, risa en el sillón en el que el presidente de los Estados Unidos sueña con poner unas luces que hagan de Gaza el lugar más rico, el más transparente del aire. El mundo es ahora, mirando a Gaza, como la luz mortecina que acompaña, en su huida descuidada, a la lentitud de los bueyes.

Poco a poco, las imágenes nos han ido educando para sentir que todo es celuloide o risa, la película a la que íbamos de niños para que nuestros padres nos taparan, con sus sombreros, el miedo que nos daban los gritos del celuloide.

Ahora todo es verdad, pero ocurre lejos. Las televisiones y los diarios lo explican, como se explica el pasado de las películas mortíferas de Auschwitz. Ese mundo está aquí otra vez, como si el universo, en su locura, quisiera matar de nuevo al ruiseñor y al pájaro y al niño, y a Palestina.

Ahora esta sufre como si estuviera siendo convocada a su desaparición a la que vez que los que huyen, niños, viejos, todos, buscan un camino que ya es leyenda, llanto. Está tan lejos esa risa del niño, ese loro, que parecería que otra vez es el cine el que nos entretiene, y no la muerte. Y no la muerte.

Esto ocurre en Gaza, que hace un siglo por lo menos era símbolo, en una novela de Aldous Huxley, «Ciego en Gaza», de la leyenda de un modo antiguo de la belleza. En este lugar que ahora es un cielo roto, una ciudad devastada, un loro asustado, el fin del mundo en el que reside en este momento, sin lugar al que ir, sin esperanza, aquel mar de leyenda está hundido, es miseria.

Entonces, en la ficción de aquel imperioso autor de novelas fantásticas, era un lugar transparente, bellísimo, que se reunía, junto al mar, con la leyenda que lo hizo parte del poder que tiene la historia sagrada para pasar a ser, como símbolo, la explicación de lo que hizo Dios con sus milagros.

Ahora Gaza es la esencia final de una pútrida acción de Israel en su implacable decisión de matar para vengarse de una masacre que, hace dos años, perpetró una organización implacable que acabó con la vida de cerca de mil personas que bailaban felices en una fiesta propia.

Aquel desastre, que el mundo deploró como un martirio infinito, siegue siendo ahora el símbolo al que se agarra Netanyahu para destruir hasta el último milímetro del territorio, de las personas, de la historia, de Palestina. Es un símbolo mayor de la tristeza mundial este lento genocidio que busca nombre, porque la sociedad que quiere ser ciega en Gaza se resiste a explicarle al primer ministro que lo que hace es justamente un genocidio. Es una manera minuciosa de acabar con las personas, con su historia, con el deseo de ver de nuevo, en el mar que fue su vida, la luz que ahora es un desastre enjaulado, esperando solo la muerte o la nada.