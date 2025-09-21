El odio y la libertad

Pam Bondi, la fiscal general de los Estados Unidos, realizó unas declaraciones que provocaron confusión y revuelo entre sus admiradores: “Existe la libertad de expresión y el discurso de odio. Y vamos a ir a por ti si atacas a la gente con discursos de odio”. Son unas declaraciones extrañas porque, según los conservadores como Bondi, el discurso de odio no existe; es simplemente libertad de expresión. Opina lo mismo, además, el Tribunal Supremo, que, en diversas sentencias, concluyó que las ideas odiosas, por muy odiosas que sean, están protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución.

Bondi luego aclaró que se refería a aquellos discursos de odio que se traducían en actos violentos. Lo cual hace que su planteamiento adquiera un significado muy distinto, claro, y corrige la inconstitucionalidad de la intervención anterior. Pero el término “discurso de odio” no desapareció de los párrafos. Esta contradicción revela el verdadero pensamiento de muchos miembros del movimiento MAGA que decían vivir de acuerdo con aquella célebre cita atribuida tantas veces a Voltaire sobre la necesidad de luchar a muerte por la libertad de expresión del discrepante; la consigna solo se aplica cuando el odio lo practican ellos.

La derecha lleva unos cuantos años protestando por el modo en que la izquierda ha criminalizado las palabras. Hasta el punto de que se han producido censuras y despidos como consecuencia de estos excesos. Se han arruinado carreras y destruido vidas por haber ofendido a determinados colectivos. Ahora algunos conservadores se ofenden y no lo pueden soportar. Hay que hacer algo, dicen. Y aprueban leyes, como las impulsadas por Mike Johnson en el Congreso y Ron DeSantis en el estado de Florida, que, reescribiendo la definición de antisemitismo al calor del conflicto en Oriente Próximo, pueden acabar silenciando las críticas a Israel.

Muchos conservadores se alegran de que cancelen los programas de Stephen Colbert y Jimmy Kimmel por realizar declaraciones ofensivas, criticar al presidente o insultar a los seguidores de este. Se lo merecían, arguyen. Y si no hacen más, al parecer, es porque no pueden. Cuando a Trump le preguntaron si no le gustaría retirar unas banderas del colectivo transexual colgadas en algunos edificios de Washington DC, pues ciertas personas se sienten incómodas al verlas, respondió que sí, “no problem”, pero que luego le vienen a dar la tabarra con el tema de la libertad de expresión y se puede meter en problemas legales.

Lo que antaño era antiamericano o desquiciado ahora es patriótico y de sentido común. Por las mismas razones. Al menos algunos mantienen cierta coherencia y critican las palabras de Bondi, incluso en pleno duelo por la muerte de un amigo que fue asesinado, debido, entre otras cosas, a un arrebato de odio. Porque una cosa es que uno responda a la ira con ira y a la violencia con violencia. Y otra muy distinta es que lo haga el Gobierno. La cultura de la cancelación la perpetúan quienes imponen la cultura hegemónica. Cancelan los que ganan. Los que pueden. Los que mandan. Es necesario volver a repetir una obviedad: la defensa de la libertad de expresión solo (solo) resulta convincente cuando uno la pide, especialmente, para los que más odia.