Una de las tácticas habituales del populismo narcisista es que se apropia de los problemas y de las preocupaciones de la gente para llevarlos al molino de su ideología. Si estás concienciado contra el cambio climático, debes apoyar el decrecimiento anticapitalista; si estás cabreado porque no encuentras piso, tienes que asumir la intervención de la propiedad por el Estado. La última es que si condenas a Netanyahu por genocida, tienes que castigar (cancelar) a Israel, a todo lo israelí y casi casi a todo lo judío. La novedad es que en su caza y captura del voto disperso de Sumar, ahora es Pedro Sánchez quien encabeza lo que hasta hace nada era patrimonio exclusivo de Pablo Iglesias y Ada Colau. Si no fuera porque lo hace en nombre de plantar cara a Vox y a Trump, mucha gente biempensante sentiría un cierto desasosiego al ver cómo el Gobierno está utilizando todo tipo de instituciones para reverberar su campaña contra Israel, con RTVE y el Consejo Superior de Deportes a la cabeza pasando por la policía. Y si no hubieran exagerado antes de tiempo, ahora sería el momento de hablar de «sanchismo».

Ante este desaguisado hay que sobreponerse a la polarización populista, incluso si se hace en nombre de parar a la ultraderecha, y gritar bien alto: «Netanyahu, no; Israel, sí». Como hemos dicho, «Hamás, no; Palestina, sí». Los norteamericanos aprendieron hace años en Cuba que las cancelaciones no hacen otra cosa que condenar a los pueblos a seguir bajo la bota de los sátrapas. El castrismo ha sobrevivido a Castro y el chavismo a Chávez. De igual manera que cada civil muerto en Gaza es un regalo a Hamás, cada acción contra Israel arrincona a sus ciudadanos en el polo de Netanyahu. Es imposible que no se den cuenta de esto quienes lo promueven, lo que pasa es que, como en tantas otras cosas, la solidaridad con el sufrimiento ajeno no es otra cosa que acumulación de capital propio para la batalla electoral local. Un analista de Barcelona, Esteve Miralles, lo resumió magistralmente en los años dorados de Colau: narcisismo solidario.