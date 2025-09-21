Meirás, memoria usurpada

Leo en La Moncloa, web oficial del presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros, del 2 de septiembre de 2025:

El Gobierno de España ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la incoación del expediente para declarar Lugar de Memoria Democrática el Pazo de Meirás, en la provincia gallega de A Coruña (…). El Pazo de Meirás, situado en el Concello de Sada, ligado a la figura de la escritora gallega Emilia Pardo Bazán -que fue quien lo construyó-, fue, entre 1938 y 1975, sede veraniega de la Jefatura del Estado, “símbolo referencial de la dictadura franquista, centro de poder y al mismo tiempo expresión de la rapiña de su nuevo propietario”, según señala el BOE. [https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/politica-territorialmemoria-democratica/Paginas/2025/020925-lugar-memoria-pazo-meiras.aspx]

Desde mi respeto a la legítima autoridad de quienes lo han decidido, y a la buena intención de quienes les hayan asesorado, manifiesto mi total discrepancia con ese acuerdo, que considero no solo equivocado sino injusto. El mero reconocimiento de que Emilia Pardo Bazán construyó ese impropiamente denominado “Pazo” de Meirás (al que su propietaria -que algo sabía de Pazos- nunca llamó así) no puede ocultar su dilatada vinculación a doña Emilia y su familia. Por algo ella siempre tuvo por norma indicar al final de sus escritos, además de la fecha, el nombre aquel lugar: “Granja de Meirás”, primero; “Torres de Meirás”, a partir de su construcción, en los años del cambio de siglo. “Este rincón de las Mariñas, esta celda de la vieja Granja de Meirás, el lugar donde siento más de continuo la ligera fiebre que acompaña a la creación artística”, declaró ella en sus Apuntes autobiográficos.

Convertir esto en un lugar de memoria vinculado a quien, por medios notoriamente fraudulentos (sin entrar en otras valoraciones políticas y morales), se apropió de él -para sí y para sus descendientes-, es un error y una injusticia. No pueden pesar más en la simbólica balanza unas semanas de verano en los años de la dictadura (sin olvidar lo mucho y grave que ello supuso, como oportunamente recuerda la declaración gubernamental) que la historia familiar de los Pardo Bazán, cuyo legado doña Emilia incrementó con su impresionante obra literaria, desde 1865 a 1921. Allí descansaba, recibía visitas, reunía tertulias artísticas y literarias, leía: testimonio de lo cual, aún sigue allí, pendiente de sentencia que resuelva la apropiación indebida, parte de su biblioteca personal; como sucede también con los valiosos muebles y obras de arte que fue reuniendo.

Por otra parte, si, como recuerda la declaración que arriba cité, aquella fue “sede veraniega” del dictador, es oportuno recordar que este repartía sus veraneos con el Palacio de Ayete, en San Sebastián / Donostia; que, por ahora y que sepamos, no ha sido agraciado con el dudoso honor de ser declarado “Lugar de Memoria Democrática”.

En efecto: las Torres de Meirás son un Lugar de Memoria; Memoria de Emilia Pardo Bazán.