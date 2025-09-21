Freno a la emergencia habitacional

Construcción de viviendas en Vigo. / Marta G. Brea

Reiniciado el curso político tras un verano agridulce —los excelentes datos del turismo y su impacto en la economía han quedado eclipsados por la devastadora ola de fuegos que han asolado el interior de la comunidad—, la maquinaria de las administraciones y sus rectores retoman la agenda que se habían marcado antes de este tiempo de asueto. Y entre los desafíos prioritarios destaca sobremanera el problema de la vivienda, que ya es hoy la mayor preocupación entre los ciudadanos, en especial entre los jóvenes.

Conviene recordarlo precisamente ahora cuando las administraciones —autonómica y particularmente las municipales, porque de la Estatal no hay noticias ni parece que las habrá— están elaborando sus presupuestos para 2026. En esas cuentas deberían ocupar un lugar preeminente las políticas —con proyectos definidos, medidas concretas y partidas económicas relevantes— dirigidas a ampliar el parque de viviendas, con atención singular a las de protección pública.

Distraídos en otros asuntos y alejados durante décadas de una lacerante realidad —la absoluta falta de vivienda y su impacto sobre la calidad de vida y las expectativas de cientos de miles de personas—, nuestros gobernantes se han dado de bruces con un malestar social generalizado y, como suele suceder, han sobrerreacionado anunciando una batería de medidas, no pocas improvisadas o que dormían en un cajón, que con el paso de los meses se han traducido en poco menos que fuegos de artificio. En especial, llama la atención las alharacas con las que el Ministerio de la Vivienda anunció un ambicioso plan nacional que apenas ha superado la fase del powerpoint. Esta misma semana. Pero que el departamento que dirige Isabel Rodríguez haya ejecutado en 2024 solo un tercio de su presupuesto —aunque se hable de fondos comprometidos para elevar el porcentaje— da medida de su gestión. El Gobierno debe dejar de solazarse en las grandes cifras de la economía para bajar a la tierra y enfrentarse a una emergencia habitacional. Pedro Sánchez acaba de anunciar un potente catálogo de medidas a la vivienda (algunas deberán contar con la colaboración de las autonomías). Pero el tiempo de las promesas se ha agotado, es tiempo de actuar.

La Xunta, por su parte, elaboró una estrategia con un impactante compromiso: construir 8.000 viviendas en esta legislatura, con un porcentaje nada desdeñable de protección pública. Además, lanzó ayudas, subvenciones y bonos para reactivar el mercado urbanístico. Y también prometió aligerar la siempre desesperante carga de la burocracia para que los planes no dormiten en despachos de funcionarios. Es de justicia reconocer que en los últimos tiempos desde la consellería se ha desplegado una actividad inusitada que contrasta con la parálisis de las últimas legislaturas. Busca recuperar el tiempo perdido. Pero la experiencia nos enseña que la velocidad de la administración nunca es la misma que la premura de las necesidades ciudadanas. Así que, lejos de caer en la autocomplaciencia, es vital imprimir unas cuantas marchas más.

Pero la vivienda no es una competencia exclusiva, ni mucho menos, del Gobierno gallego. Los municipios tienen mucho que decir y que hacer. Tampoco ellos, por múltiples razones, han estado diligentes en detectar y enfrentar un problema estructural que quita el sueño a tantos ciudadanos. Su responsabilidad no se puede soslayar, aunque con frecuencia, en una táctica estéril por manoseada, hayan desviado el foco hacia otras administraciones.

Por fin, esperemos, se han dado cuenta de que el problema lo tienen en sus casas y que las medidas adoptadas, en el caso de quienes tomaron alguna, han sido insuficientes o infructuosas. Poner coto a los pisos turísticos —una práctica que ha esquilmado la oferta del alquiler convencional— o declarar zonas tensionadas como en el caso de A Coruña —para intentar frenar la incontenible escalada de los precios— han sido dos de las más llamativas, pero no pasan de parches. La aplicación de tasas turísticas, aunque no intervenga directamente en el problema, también contribuye a transmitir la idea de que esas viviendas deben aportar al erario público y no limitarse a hacer caja.

Los alcaldes y alcaldesas tienen en sus manos gran parte del suelo sobre el que se puede construir. Es, por tanto, suya la competencia de movilizarlo. Con recursos e instrumentos propios o, en caso de carecer de musculatura, con el auxilio de la Xunta. La colaboración entre instituciones no es una opción, sino una obligación. El mejor ejemplo es el Plan Xeral de Vigo, recientemente aprobado, que proyecta construir hasta 50.000 viviendas, casi un tercio protegidas, en las próximas décadas. Ojalá otros concellos asuman como una tarea urgente paliar un déficit estructural que, entre otras consecuencias, explica que más del 80% de los gallegos menores de treinta años vivan aún en casa de sus padres. O que un porcentaje nada desdeñable de quienes sí la tienen es porque se la cedió un familiar. O aunque una buena parte de la adquisición de viviendas la están pagando a tocateja quienes ya poseen alguna, como una vía para captar recursos extra ante la incertidumbre de sus futuras pensiones. De hecho, el número de personas que tienen más de seis inmuebles crecen sin parar. O que la vivienda en España se haya encarecido por encima del 10% en el segundo trimestre, su mayor alza en casi dos décadas, unos valores que superan los del estallido de la burbuja y que se ven agravados con la congelación del poder adquisitivo por el impacto de la inflación. Especulación y ladrillo vuelven a ir de la mano.

El desafío es mayúsculo y tiene múltiples derivadas. Es imposible, aunque algunos intentan colocarnos pociones milagrosas en el más puro estilo de los chamarileros que vendían crecepelo en el Far West, una solución a corto plazo para satisfacer un derecho constitucional que a día de hoy es para cientos de miles de gallegos papel mojado. Y es falso porque llevará su tiempo, incluso generaciones.

Por eso basta de pirotecnia retórica y pónganse a trabajar. Con el protagonismo de lo público, pero con el imprescindible apoyo de la iniciativa privada. La emergencia habitacional tiene todas las luces rojas encendidas. Es hora de que unos y otros sumen sus esfuerzos, desde la cooperación, la lealtad y la convicción, para apagarlas.