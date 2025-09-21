Donostia Zinemaldia

Opinión | Voyager
Cheguei a San Sebastián o 19 de setembro, data da inauguración da edición número 73 do Festival de Cine, e ao día seguinte de coñecer que o filme galego «Sirat», de Óliver Laxe, representará a España na categoría de Mellor Película Internacional. O Donostia Zinemaldía naceu un 23 de setembro de 1953 e, desde entón, de maneira ininterrompida ofrece unha semana de programación onde os grandes nomes da escena internacional conviven cos cineastas do Estado. A historia do Donostia Zinemaldía é a historia dun festival fulgurante.
En 1957 consegue a Clase A e a icónica Cuncha, que ata entón fora de prata, convértese en ouro nas categorías estrela, situando o Festival ao nivel de Cannes, Venecia ou Berlín. Axiña se erixe nun festival aperturista, coa vocación de ser un escenario para o cinema renovador. Desde entón, a listaxe de figuras que pisaron o Festival é espectacular: Federico Fellini, Gloria Swanson, Kirk Douglas, Alfred Hitchcock, Jean-Luc Godard, Deborah Kerr, Leslie Caron, Bernardo Bertolucci, Anthony Quinn, Audrey Hepburn, Francis Ford Coppola, Elizabeth Taylor, François Truffaut, Orson Welles, Luis Buñuel, Steven Spielberg, Joseph von Sternberg, Richard Burton, Gina Lollobrigida, Harrison Ford, Charlton Heston, Sophia Loren, Víctor Erice, David Fincher, Juliette Binoche...
No ano 1986 instaurouse o Premio Donostia, que cada edición recoñece a contribución das carreiras dos artistas ao mundo do cine. Recolleron este prestixioso galardón estrelas coma Bette Davis, Robert de Niro ou Agnès Varda, por citar só algunhas. Nesta edición, o Premio Donostia recae sobre Esther García, a produtora que leva case catro décadas en El Deseo; unha figura clave para entender o éxito do cine español e latinoamericano. Nos últimos anos, o Festival aumentou a aposta polas películas en linguas europeas non hexemónicas, feito que o converte nun espazo diverso, plural e rico. Os novos talentos teñen aquí a súa oportunidade, a través dun proxecto de residencias e da nova Escola de Cine Elías Querejeta. San Sebastián ponse aínda máis guapa (se iso é posible): alfombras vermellas, estrelas internacionais paseando polas rúas e o comercio local implicado, cos seus escaparates e negocios engalanados para a ocasión. Un traballo colectivo e envexable arredor do cinema. Foi moi emocionante asistir a estrea en primicia de «Los Tigres», de Antonio de La Torre, e atopar o Kursaal a rebentar ás oito e media da mañá, co público entregado ao acto da proxección.
Algo que só é posible cando as institucións apostan de maneira radical pola cultura e a cidadanía comprende esa oportunidade. Durante o Festival de San Sebastián podes pasar o día de proxección en proxección, intercalando estreas, saboreando algún dos filmes da retrospectiva —que este ano está centrada na dramaturga e guionista estadounidense Lillian Hellman—, ou coñecer novos directores. A identidade do Festival está ligada aos seus espazos: desde o Teatro neobarroco Victoria Eugenia (deseñado por Francisco Urcola e inaugurado en 1912 baixo o nome de Teatro María Cristina, en referencia á consorte María Cristina de Habsburgo) ata o Kursaal, coas xigantescas caixas de luz, deseñadas por Rafael Moneo, levantadas xunto ao mar. Pero alén dos auditorios, a cidade enteira está en sintonía co Festival: salas de barrio ofrecendo ciclos paralelos, cafés onde se improvisan entrevistas e o Boulevard vestido de cine.
O Zinemaldía foi testemuña de momentos memorables, coma a estrea de «Viridiana», de Buñuel, no 1961. Coa catalogación do arquivo histórico —ducias de miles de fotografías, carteis, partituras, documentos e imaxes inéditas, a memoria do evento adquiriu outra dimensión. O Zinemaldía abarca todo durante esta semana, poñéndonos diante dos ollos unha realidade: é posible artellar unha cidade coa cultura no centro; coma un faro que brilla no océano, no medio da noite. Velaí a esperanza.
