Vuelve la Bienal. ¿Pero se había ido el arte?

Celebramos que regrese la Bienal. Es un acontecimiento importante. Pero afirmar, desde la organización, que “vuelve el arte”, parece una falta de modestia, o peor aún, una ignorancia premeditada. Para que algo vuelva, primero debe haberse ido. ¿Se ha ido el arte de Pontevedra?

Más de mil alumnos se han graduado en la Facultad de Bellas Artes. ¿No es eso arte vivo, presente, en formación constante? ¿Dónde estaban mirando los promotores cuando en esta ciudad se sucedían exposiciones en espacios como el Palacete de las Mendoza, la Fundación RAC, el espacio Nemonon, el Liceo Casino y, paradójicamente, en el propio Museo de Pontevedra, sede de esta misma Bienal?

Algunas de esas exposiciones pueden haber sido mediocres, como las de cualquier bienal, pero eran arte. El problema es que esos creadores y esos espacios, muchos sin ánimo de lucro, han sobrevivido sin apenas apoyo institucional. Y ahora, esas mismas instituciones derrochan millones para hacerse la foto.

Si algo desapareció fue el compromiso de la Xunta con el arte: cerró sus salas en la delegación de Cultura y después clausuró también la sala del edificio administrativo de Campolongo. Del Concello, mejor ni hablar. El estado ruinoso de las esculturas de la Isla de las Esculturas —ahora llamada Illa do Corvo— lo dice todo.

El arte nunca se fue. Se fue el interés político. Y la Bienal no lo trae de vuelta: lo disfraza.