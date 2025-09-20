Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Maria do Carmo Henríquez Salido

Sabem proibir e arrecadar impostos

Na História da Galiza podemos documentar factos, Decretos, etc. analisados por historiadores, porém existem muitas circunstâncias silenciadas, porque poderiam considerar-se “politicamente prejudiciais para a classe política”, som silenciadas polo Governo ou polas Comunidades Autónomas por nom serem éticas.

Na Galiza até a década de 1980 existia certa liberdade para que os escritores ou as editoras publicassem trabalhos ou contributos em galego-português e pudessem receber subsídios das Conselharias. Foi nas décadas de 1980 e 1990, quando aparecerom obras de enorme interesse e valor científico para conhecer a História da Língua (com certa focagem eminente na lingüística diacrónica), e a nossa Literatura Medieval. Porém já nessas décadas, na Galiza, foi mais intensa a perseguiçom de antigos estudantes da Universidade de Santiago, que eram Professores de Galego nos liceus ou nas Universidades, por nom compartilhar a “filosofia isolacionista”, imposta por Decreto (1983). Exemplos de assédio aos discrepantes fôrom bem conhecidos, continuarom mesmo na década de 2000 e persistem na atualidade. Embora estas medidas sejam atentatórias contra as liberdades recolhidas na «Carta Magna», o reintegracionismo está vivo e temos a certeza de que vai viver “mil primaveras mais”. A Junta da Galiza sabia e ainda sabe proibir qualquer iniciativa que reconheça teórica ou praticamente que a língua falada na Galiza fai parte da comunidade lingüística galego-luso-africana-brasileira e os PALOP. Essa censura passada e presente é imprópria, indigna e inconstitucional num Estado Democrático e de Direito.

A política agressiva de arrecadar impostos por parte do Governo e das Comunidades Autónomas é um facto notório, e podemos vê-lo a diário em todos os jornais, seria útil como exemplo explicativo e esclarecedor a notícia publicada no FARO DE VIGO (15-IX.2025, pág. 44), onde assevera: «o aceleramento económico deixa 92 milhons mais ao mês em impostos na Galiza». No quadro explicativo os grandes impostos, entre outros, seriam: «Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas» (RPF), «Imposto sobre o Valor Acrescentado» (IVA)... Este interesse por arrecadar impostos é bem conhecido na Galiza, existe em todo o Estado, e até os ministros do Governo exibem a sua alegria por exigir aos cidadaos e essencialmente à classe trabalhadora, pensionistas, micro e medianas empresas, autónomos e profissionais, etc. este elevado esforço económico.

Se queremos um Estado com um mínimo nível de bem-estar social, devemos pagar impostos, mas o Governo deve predicar a sua honradez dando exemplo, nom deve esbanjar esse dinheiro público, e além do mais tem que informar pormenorizadamente do destino desse elevado arrecadamento, máxime quando existem possíveis casos de corrupçom.

Tracking Pixel Contents