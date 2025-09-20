Retratos augustos: Tamara Novoa

La periodista Tamara Novoa, cocreadora de la revista A Movida / Augusto Rodríguez

En Vigo, 1988, nació Tamara Novoa, curiosa por naturaleza y tímida de carácter. Estudió periodismo no solo para contar historias, sino para encontrar un lugar desde el que acercarse a las vidas ajenas y darles voz. Para ella, el oficio es un faro contra la injusticia, un modo de incomodar a los poderosos y de rescatar del silencio a quienes apenas son escuchados. Su vida se mide en gestos: recorre Vigo en bicicleta, se empeña en mirar al mundo con una conciencia más feminista, más abierta, más justa. En 2018, junto a su amiga Bea, dio vida a A Movida, una revista destinada a iluminar el subsuelo cultural de la ciudad. Hoy son cuatro personas y muchos colaboradores. Con pocos recursos pero infinita tenacidad, sostiene un sueño que, como todo lo verdadero, nació a contracorriente.

El equipo creativo de la revista A movida / A Movida

Antonina Kadyrova abre en Príncipe un taller de artesanía del cuero

Príncipe, la calle del paseo y comercial por excelencia de Vigo, estrenó estos días nuevo espacio, pero con una singularidad: no es simplemente de venta sino donde aprender, crear y disfrutar de la artesanía entre bancos de trabajo, herramientas y olor a cuero. Detrás está Antonina Kadyrova, una rusa afincada en Vigo hace años, alumna que fue de Pepe Pereira en la Escuela de Artes e Oficios. Artesana del cuero especializada en marroquinería artística que ha hecho de Vigo su hogar, y en Príncipe 22 inauguró Leather Studio Vigo, un taller donde desarrollará su trabajo creativo además de impartir formación en esa materia. Quiere Antonina combinar la creación de piezas de alta marroquinería —como su colección Khokloma— con esa oferta formativa en diversos niveles. O sea que Príncipe gana un lugar vivo donde el trabajo artesanal se mezclará con la enseñanza. Suerte a Antonina.

Sposa Novias, el local de moda que aparece en la película Romería

De sobra sabréis que la película Romería que se rodó en Vigo dirigida por Carla Simón, con la que la viguesa Marina Troncoso se inició en esas lides, fue una de las tres elegidas por la Academia de Cine para representar a España en los Oscar, aunque la definitiva fue Sirat, de Oliver Laxe. Pero lo que no se sabe es que el local de moda elegido para alguna de las escenas fue Sposa Novias, en Marqués de Valladares, ese que tutela hace tres décadas Maite Vázquez, que se preocupó de ambientarlo con vestidos de los 80 de su propia colección, ya que esa década era la central en que se desarrollaba la película. Ahora esperamos el estreno de San Simón, que tendrá lugar en San Sebastián el día 25. La historia del film se sitúa en octubre de 1936. El régimen del dictador Franco crea más de 300 campos de concentración, uno de ellos en la isla de San Simón, a la hija de cuyo guardés, por cierto, le hemos hecho sus Memorias para FARO.