Opinión
Licor de velutina
Pois andaba eu movendo un barreñón cheíño de uvas na adega do avó —xa lles falara algún día do meu proxecto vital de facer un viño de autor: Fillos do Rolán— cando vivín a miña primeira experiencia extraterrestre. Foi hai uns días, na vendima. E non, non fun abducido —ou se o fun, non me lembro—, pero si que puiden observar moi de preto un ser que non é deste mundo. A experiencia deixoume extasiado.
Calquera que teña unha adega das de antes ou visitase algunha saberá que alí, na escuridade perpetua, na humidade controlada das cavernas, habitan teas de araña indestrutibles. De feito, de cativo, lembro que xogabamos a tirarlle paus ou mesmo rollas das botellas, e si, quedaban apegadas. Teas de araña que ben poderían ser do Spiderman galego. Teas que, co paso dos anos —das décadas—, collen po, ferruxe, vólvense escuras e tupidas. Nada escapa das súas garras. Ou iso pensaba eu.
Só un ser extraterrestre ou mutante sería quen de zafarse da trampa dunha araña case sen pestanexar. Como quen sacude a caspa do ombreiro. E precisamente iso foi o que vin o outro día mentres metía o bagazo na prensa. Aínda que máis que vela, sentina. Primeiro foi o zoar, coma un avión, o que me fixo virar a cabeza. E entón vina: entrando coma un dron ruso na adega, recoñecendo o terreo.
Non sei se calculou mal, se non viu a tea, ou se —sabedora da súa forza— simplemente non lle importou. Pero o caso é que caeu na trampa da araña. «De aí non saes, amiga. Mala sorte», pensei. Igual escoitoume, ou non. Pero o becho elevou o zoar, puxo as ás a toda potencia e liberouse da tea coa mesma facilidade coa que o vento move as follas. Xireime e vin a meu pai —o avó—, contemplando a escena coma min, atónito.
—Estas avespas non son deste mundo, meu fillo. Déixaa ir —díxome.
Como para non deixala… calquera se enfronta a semellante poderío aéreo.
—Vaite, e non volvas —rematei eu, coma quen bota unha maldición antiga.
Loita contra a velutina
Non sei como irá a loita contra a velutina en Galicia, pero teño a impresión de que non imos gañando. Nestes días de vendima, o certo é que vin ducias delas: catando as uvas, cazando outras avespas do país e mesmo algunha abella despistada que andaba polas parras. Estes bechos chegaron para quedar, e son un dos mellores exemplos dos riscos que trae esta globalización que nos tocou vivir. Polo menos, non son moi agresivas… se non te metes con elas.
Así que, aínda que non me levaran nunha nave espacial, aquel encontro na adega abriume os ollos. Hai vida fóra da Terra, si, pero tamén hai vida que chegou á Terra e que nos está poñendo nunha situación moi delicada. A velutina non pensa marchar, como o reguetón ou os pisos turísticos. Quen sabe, igual un día ata lle atopamos o seu aquel… Pode que rematemos facendo licor de velutina.
Non sei se Fillos do Rolán acabará sendo un viño de autor ou un experimento sociolóxico sobre a supervivencia entre avespas doutro planeta e teas de araña do século pasado. Pero mentres haxa uvas, prensa, bocois, barrís e unha boa historia que contar, eu seguirei na adega do avó, facendo viño e ollando ao ceo... por se volven.
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Atropellan a un matrimonio de ancianos en un paso de peatones de la avenida da Florida de Vigo
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas
- La calle Aragón logra su ansiado renacer comercial
- El acusado del crimen de Baiona rechaza una conformidad y renuncia a su abogado
- Amancio Ortega: “Todos en Inditex admiramos a Caste, y siempre ocupará un lugar muy especial en el corazón de la compañía”
- «No tengo dudas de que esta temporada marcaré muchos goles»
- La Fiscalía pide casi 3 años de prisión para el conductor del choque mortal en la A-52