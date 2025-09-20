Ninguna garantía y algún milagro

El 30 de este mes de septiembre en el que atardece cada día tres minutos antes y la noche se va dilatando tanto como nuestro malestar al vernos privados de la intensa luz del verano, mi padre hubiera cumplido 70 años. Los verbos son una herramienta más del lenguaje creador, que posibilita la existencia en la escritura incluso cuando la vida se acaba en el plano terrenal. Decido tratar de aliviar el dolor de su ausencia conjugando en futuro, dejo el pretérito imperfecto, en su modo subjuntivo, para la dimensión fáctica de una realidad que, sin embargo, es constructo, pura subjetividad, cada uno vemos, percibimos, lo que nuestro cerebro decide. Cumplirá, por tanto, mi padre, el 30 de este mes de septiembre, 70 años. Será, ese día, su cumpleaños, lo seguirá siendo todos los 30 de septiembre de los años venideros, así lo celebraré yo, que no pude, o no quise, o no supe, festejarlo con él mientras estaba vivo, no como ahora querría haberlo hecho, me hubiera gustado. La pérdida evidencia de un modo cruel, pues no hay posibilidad de enmienda ni de reparación, los errores cometidos y las oportunidades desechadas por orgullo, soberbia o falta de compasión. Todos esos pecados, capitales sin duda, cometí yo en la relación que tuve con mi padre, y él podría decir lo mismo, eso desearía yo, que lo dijera, lo reconociera, aunque ya he aprendido a no esperar nada de los muertos. No recuerdo un solo cumpleaños de mi padre, ni siquiera pasé con él los de sus últimos años, los de la fase final de una enfermedad que no se cronificó, como llegó a augurar alguno de los especialistas que lo trataron durante más de una década. Y no lo hice, ahora me doy cuenta, porque, pese a mi poderoso raciocinio, pensaba que su vida, su presencia en la mía, estaba garantizada. Por eso me enfadaba tanto cuando esa amiga que me conoce y me quiere y me cuida mucho más y mucho mejor que yo me recomendaba que pasara tiempo con él, que si no lo hacía terminaría arrepintiéndome. Igual que tras su muerte no escuché salir de su boca el odioso te lo dije, entonces no había en sus palabras ánimo aleccionador, solo la tranquila sabiduría de quien ha perdido lo suficiente como para ser consciente de que no hay garantías, nunca, en nada. Porque no las hay, ni en los afectos, ni en la carrera literaria, ni en la trayectoria profesional. Tampoco en las relaciones de pareja. Lo pienso mientras recuerdo otra fecha que se aproxima, el día en el que L. y yo llevaremos ya una década juntas, conociéndonos, conjugando el presente continuo, el único tiempo verbal del que depende el futuro. Me sé la teoría, soy una alumna aventajada, las ausencias que arrastro deberían haberme enseñado a valorar lo que tengo, esa vida salvaje, única y preciosa que nos legó Mary Oliver. Aun así, durante esas noches en las que lo raro es dormir, me sorprendo dándolo por sentado todo, también a L., a nosotras, lo que hemos construido, y a la mañana siguiente me levanto malhumorada por alguna inseguridad de las mías en lugar de apreciar el milagro que a diario se produce en el desayuno y, como en el poema de Elizabeth Bishop, besar «tu cara graciosa, tu boca con sabor a café».