Opinión | De bolina
A conxura da praia da Calzoa
Déanme licenza os, sempre moi amables lectores e lectoras destas crónicas semanais, para que inicie estas liñas con aquela cita de Jonhathan Swift —refírome, desde logo, e como Vdes. moi ben coñecen, ao autor de «As viaxes de Gulliver» — que outro grande das letras, John Kennedy Toole,puxo á fronte da súa célebre entrega A conxura dos necios: “Cando no mundo aparece un verdadeiro xenio, poderedes coñecelo por este sinal: todos os necios do mundo conxuraranse, daquela, na súa contra».
Non obstante, como é non é a miña intención ofender —ou, polo menos, tentar evitalo en todo o posible— onde pon «necios» queiran ler/interpretar Vdes. «repunantiños». Mais en concreto, repunantiños na, moi viguesa, praia da Calzoa. Imos aló.
Por se alguén ten dúbidas ao respecto: a praia da Calzoa vén corresponderse co areal que, en terras de Canido, se espalla desde a desembocadura do río Lagares en dirección suroeste.O Concello de Vigo decidiu, con todo, que se trata mellor de dous espazos adxacentes —os cales, así e e todo, en ningún caso aparecen delimitados por calquera outra cousa a non ser un letreiro de madeira alí chantado polo propio concello—: «A praia da Foz» —o máis extenso— e a «Praia da Calzoa», o máis pequeno. Pois ben; mentres «a Foz» conforma un territorio onde os cans poden moverse durante todo o ano libremente, para alén de correas e de ataduras, «a Calzoa» permanece en exclusividade para os humanos e, xa que logo,prohibida para os nosos amigos peludos.
Pois ben; malia tratarse dun ámbito ben pequeno —e malia, así mesmo, contar Vigo con todo un arsenal de praias veciñas—, hai un grupo de bañistas que, polo que sexa, amosa a súa preferencia arreo por tales areas. E non só: algún deles mesmo parece considerar que o dito areal —algúns coñéceno tamén como “a praia das Barcas”, dado que serviu de varadoiro para ditas embarcacións— resulta da súa exclusiva propiedade. Mais tamén é o caso, porén, que os cans, procedentes desoutra praia contigua, non semellan opinar dese xeito.
Non xulguen Vdes., por favor e ningún caso, o cronista como un impío, acratoide e revolté diante das prescricións emanadas pola autoridade competente. De aí que, lonxe de min, rebater os dereitos que as ordenanzas municipais vixentes lles conceden aos usuarios da Calzoa. Mais acontece —como xa quedou apuntado— que apenas un cartel do concello vigués deliña —ou pretende— deliñar a fronteira entre os dous “estados” próximos: o canino/humano e esoutro humano, demasiado humano.
Os cans, acratoides e revolvés, eles si que si, cruzan daquela en carreiras veloces —ben pouco doadas de coutar por parte dos donos— dun lado para o outro do telón de aceiro, muro de Berlín, cortina de bambú, verxa xibraltereña... sen repararen en ningún xeito na presenza —polo demais, deveñen invisibles os tales— de gardas fronteirizos, axentes especializados, VoPos da extinta DDR... a lles buscaren impedir a liberdade.
E, claro: os detentadores dos sacrosantos dereitos da Calzoa póñense, en consecuencia, talmente... Digamos, que se destacan —algúns deles— repunantiños.
Que facermos, ao cabo?
Señor D. Abel Caballero, alcalde desta olívica cidade: como, con toda certeza, ha de saber Vde., contamos en Vigo con perto de 50.000 mascotas, das cales un 80% son cans. É isto bo, é isto regular? Cadaquén xulgará segundo o seu parecer; mais,sexa como fose, trátase dun feito rotundo. En consecuencia: non lle parece, D. Abel, que é tempo de concederlles aos nosos amigos peludos un pouco máis de espazo? Sequera ese, que estamos a citar, da praia da Calzoa e evitarmos, ao tempo, confrontacións cidadás que, nalgunha ocasión, mesmo poden resultar un tanto acedas? Non é chegada a hora de tirarmos abaixo raias e fronteiras, valados berlineses que nos enfronten? Alén da cidade do Nadal, non merece Vigo devir unha urbe “pet fiendly”?
Desde logo, supóñoo coñecedor a Vde. —e, acaso, no idioma orixinal— de «As viaxes de Gulliver» e mais de «A conxura dos necios». Porén, permita aínda que lle diga que nada debe temer na hora de tomar a decisión: é que por moito que teimen, os necios —e/ou os repunantiños— nunca serán quen, así e todo, de se conxuraren ao certo.
