Los siareiros, de isla en isla

Los siareiros, en San Simón, luciendo sus bufandas con los colores célticos. / FdV

Mirad, extendidos sus miembros sobre el puente, la gente de la peña celtista Siareiros que Germán Cruces captó mientras enseñoreaban el espacio con sus bufandas celestes. Fue un tour guiado por la isla de San Simón, justo donde se rodó el videoclip del himno del centenario, esa Oliverira dos cen anos que cantan en Balaídos. Los veis sobre el puente que une San Simón con San Antonio, esas islas declaradas Lugar de Memoria Democrática.

Homenaje hoy, canción y poesía con los temas de Rafael Amor a la mujer

¿Quién, excluida la bollería, no se acuerda del poeta, compositor y cantante Rafael Amor, quién no ha disfrutado canciones suyas como No me llames extranjero? Unido a la viguesa Pilar Campos, fallecido en 2019, hoy se le recordará a las 20 horas en A Morada, esa cooperativa de femenino activismo en Enrique X. Macías 6, muy cerca del café De catro a catro. Lo que se estrena es el espectáculo poético-musical «Nosotras, mujeres en la obra de Rafael Amor». Pilar Campos, su ex compañera y la cantante Miriam Sandoval se juntan para defender, difundir y hacer disfrutar de la obra de este juglar y su visión sobre la mujer. O sea, un recorrido emocional y comprometido por la mirada del cantautor que a barca a madres, hijas, compañeras, luchadoras, víctimas, protagonistas... invisibles o visibles que sostienen el mundo a través de canciones y recitados de textos suyos seleccionados.

En lo que uno anda en cuanto a libros gallegos y otras lecturas de foráneos

A los pocos, porque tengo la maldita manía de combinar lecturas, estoy leyendo, si hablo de literatura gallega, los Ensaios sobre o efémero, de Vítor Vaqueiro; me acaba de llegar En la penumbra de un jardín extraño, de Silvia Rodríguez, una reivindicación de la naturaleza y acaban de devolverme ¡Viva santa Eulalia, del vigués Antonio Fernández Amil, que por un descuido viajó en la trasera de un coche ajeno por media España cuando tenía mediada su lectura.. Sigo a la espera de la por ahora accidentada llegada, aún frustrada, del libro de Fran Alonso Véndoche un poema. ¿Qué diantres pasa, Fran? Claro, por medio me leí a foráneos como La era de la crueldad, de Fernando Pittaro, estoy a punto de acabar Diarios de la II Guerra Mundial, de Chaves Nogales, acabé Capitán Veneno, historia de un fascista de libro... Con tanto cruce literario ¿cómo se puede aprender algo?