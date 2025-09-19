Procrastinar con la AP-9

Vista general de cabinas de peaje en la Autopista del Atlántico (AP-9) en una imagen de archivo. / Marta G. Brea

Tenía un amigo en la Facultad que era un hacha, como se dice ahora, procrastinando. Vamos, que era un vago. El día antes de un examen me lo encontraba haciendo cualquier cosa menos estudiar. Limpiando su habitación (lo nunca visto), afeitándose a mediodía (cosa rara), cortándose las uñas de los pies (¡en modo salón de pedicura!)… Todo valía con tal de demorar el momento de coger los apuntes y ponerse, aunque fuese por unas horas, a repasar lo que habíamos dado en clase. Lógicamente, con semejante estrategia de estudio, no tardó en dejar la carrera, y desde entonces no lo he vuelto a ver. Seguro que le ha ido bien.

Me pregunto si le irá igual de bien al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con su última patada hacia adelante en relación con la concesión ilegal de Audasa. Tras el dictamen cristalino de Bruselas, la maniobra del Ministerio no busca otra cosa que dilatar toda decisión sobre la gran infraestructura terrestre de Galicia, la AP-9, un cuasimonopolio (o sin el «cuasi»). Ni oír hablar de rescate, ni de gratuidad de los peajes, ni de tribunales. No en mi guardia. No sé qué pensarán ustedes, pero veo ciertas similitudes entre la estrategia adoptada por el departamento que pilota Óscar Puente y la de mi colega, el procrastinante.

Cabinas de peaje de la AP-9 gestionadas por Audasa / Marta G. Brea

Cierto es, como recuerdan desde Moncloa, que la prórroga de la AP-9 hasta 2048 fue aprobada por un Gobierno del PP, entonces presidido por José María Aznar, y que el actual Ejecutivo de coalición ha desembolsado hasta la fecha 375 millones de euros de los impuestos de todos para bonificar los viajes por la autopista, cosa que, como usuario, agradezco. Pero ¿de verdad lo mejor para los gallegos pasa por jugar a la patata caliente con esta injusticia con cabinas de peaje? ¿Por retrasar lo posible el rescate que exige la Comisión Europea porque el dedazo a Audasa fue ilegal? ¿Por seguir el ejemplo fallido de Italia con la autopista entre Livorno y Civitavecchia, que acabó con sanciones para el Estado italiano? Lo dudo.

Retrasar lo inevitable

La diferencia entre mi amigo y el Ministerio es que el primero era un vago, y el segundo solo busca retrasar lo inevitable, porque a ninguna administración le gusta asumir de buenas a primeras una indemnización milmillonaria como la que se avecina. Y porque —vaya usted a saber— tal vez, cuando llegue la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea —porque nadie duda de que todo este proceso acabará ahí—, gobiernen otros. Lo más grave de todo esto es si, por esperar, el Estado —o sea, todos nosotros— acabará pagando mucho más. Y sobre todo que, mientras tanto, cruzar Galicia de Tui a Ferrol siga suponiendo un quiebro para el bolsillo, por mucha bonificación que haya.

Procrastinar puede ser una estrategia válida para no cambiar la bombilla fundida del balcón, pero cuando lo hace un gobierno con responsabilidades sobre infraestructuras clave y el dinero de todos, deja de tener gracia. La AP-9 no es una habitación que uno pueda dejar sin barrer unos días más. Es una herida abierta en el territorio gallego que necesita una solución valiente, no maniobras para ganar tiempo. Porque, si algo nos ha enseñado la historia, es que patear el problema solo garantiza que, cuando explote, lo haga con más fuerza. Y ya va siendo hora de que alguien coja los apuntes, se siente y apruebe este examen de una vez.