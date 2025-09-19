Por un «marinismo» activo y operante

No sin pena comprobamos que, por unas u otras razones, los marinenses nos comportamos como apáticos e indiferentes, y como ausentes de todos aquellos problemas que necesitan de la unión de los ciudadanos, para vencer las dificultades y los atrancos de todo tipo, que periódicamente tratan de impedir nuestro crecimiento y desarrollo. Y es cierto que, de este tema, ya escribimos en varias ocasiones, pero los marinenses seguimos padeciendo de apatía e indiferencia, ante problemas que son vitales para el desarrollo de nuestro futuro, como esperando que alguien vendrá a resolverlos.

Es cierto que, para ello están, los regidores, elegidos por los marinenses, los que tiene la obligación de solucionarlos, pero no siempre, como marinenses que son, están dispuestos para oírnos y hacernos caso de nuestras ideas y reclamaciones. Pero ante la situación del estado de nuestro municipio, entendemos que no se toman las decisiones necesarias para emprender el desarrollo y el progreso que necesitamos y deberíamos de tener. Tenemos un PXOM que no cumple las condiciones para nuestra expansión, y así nuestro diseño urbano está basado en el gran proyecto de los años veinte del siglo pasado, es decir, trabajamos con lo que se aprobó hace un siglo, por lo que no tenemos suelo industrial, ni suelo edificable, las comunicaciones son anticuadas y necesitan una reordenación, etc, etc. Por eso entendemos que, con ser cierto que la corporación es la que debe tomar las decisiones pertinentes, ello no elude la responsabilidad que tenemos todos, de colaborar en aquellas circunstancias o hechos de gran importancia, y aun en aquellos de poca trascendencia, y, en cualquier caso, en todos aquellos que interesan a nuestra villa y que suponen una mejora o un logro de bienestar, aunque los responsables, la corporación de turno, no quiera atendernos ni oírnos.

Debemos apoyar a nuestros regidores con nuestro aliento, nuestras opiniones, nuestros consejos y nuestras críticas, porque hay momentos que la necesitan, como para defender nuestros limites, nuestro puerto, o cualquier otro tema de vital importancia para nuestro desarrollo, porque es necesario que la opinión pública se entere, con manifestaciones y oposiciones, de los ciudadanos, de cuáles son nuestras propuestas. Es necesario unirse en defensa de los intereses comunes, hay que deshacerse, de una vez por todas, de ese egoísmo e individualismo, que no conducen mas que al fracaso y el aislamiento.

El «marinismo» tiene que ser activo y operante, frente a la apatía e indiferencia, apoyando los intereses comunes, y hay que hacerlo a pesar de que, muchas veces, los responsables no quieran que se haga, por un protagonismo egoísta. Pues si ellos fueron elegidos para gobernar y dirigir, no es menos cierto que el interés de los que gobiernan es el interés de todos, o debe ser, y por eso debemos colaborar. Que no sintamos como una cosa ajena y lejana, todo lo relacionado con nuestra Villa y nuestro pueblo. Debemos de tratar de influir en todo lo que podamos, y no actuar como meros espectadores, esperando el acierto o el fracaso, pues, a fin de cuentas, nosotros somos los destinatarios de todas las decisiones que se tomen, porque inmediatamente vamos a gozar de sus aciertos o pagar y sufrir las consecuencias de sus errores. No nos hagamos los ausentes y participemos activamente en todas aquellas actividades de nuestro pueblo, construyamos un «Marinismo» efectivo y sincero en defensa de los verdaderos intereses de nuestro municipio.

Y para ello es necesario, nosotros diríamos que imprescindible, si queremos progresar, debemos dejar, de una vez, la envidia y el egoísmo cicatero, que nos corroe. Abandonemos esa apatía y esa indiferencia, que nos hacen estar al margen de todos los problemas y situaciones de la comunidad. Debemos colaborar con nuestro apoyo y nuestra crítica, y participar con nuestras ideas en todos los problemas y situaciones que diariamente se plantean, para que entre todos podamos conseguir lo mejor para Marín, y todo lo que nos pertenece. Hagamos promesa fiel de abandonar muestra indiferencia, nuestra apatía y apostemos por un MARINISMO ACTIVO Y OPERANTE, práctico y resolutivo que, sin duda, nos traerá el progreso y el desarrollo que los ciudadanos merecemos y necesitamos. La única manera de colaborar con nuestro presente y futuro, es unirnos en la defensa del progreso y desarrollo de Marín.