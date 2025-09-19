Siguiendo a Brian

Con sinceridad, no corren buenos tiempos para el optimismo. Por mucho que uno lo intente, que busque y rebusque, los motivos para venirse arriba empiezan a escasear (ya no nos queda ni el consuelo del Celta, a ver si el domingo…) En ocasiones me digo que el estado de ánimo puede ser una consecuencia de un oficio en el que las malas noticias suelen opacar a las buenas, porque, sí, también publicamos las buenas. Pero si el periódico aspira a ser un espejo de la vida, qué queréis que os diga, que ese espejo está hecho unos zorros. Veamos.

Gaza. Se agotan las palabras para definir lo que está pasando. Masacre, matanza, carnicería, aniquilación, exterminio… Genocidio. Pero las palabras, como os contaba en el último boletín, de tanto usarlas pierden su significado. Y también el poder de las imágenes. Antes puede que valiesen más que mil palabras, pero hoy, de tanto verlas en bucle, carecen de impacto. Algunos –sobre todo los del ala ultra– deben de pensar que todo es pura ficción. Una de esas pelis de Hollywood, en donde Netanyahu es el rambo de los nuevos tiempos, el héroe que acabará con los malísimos terroristas árabes, achicharrados bajo una tormenta infinita de bombas. Y no. Estamos asistiendo en tiempo real a la comisión de crímenes contra la humanidad. Más de 65.000 palestinos muertos, un tercio niños. Con la complicidad de la inmensa mayoría de los líderes mundiales. Unos por despreocupación (China), otros por interés (EE UU), otros por conveniencia (Rusia), y los demás por seguidismo o miedo a enfadar (Unión Europea). Así que cuando se amenaza con represalias, el resultado acaba siendo un pellizquito, en forma de sanción, a la economía de Israel, no vaya a ser que se irriten esos poderes ocultos, y no tan ocultos, que manejan la pasta y mueven los hilos del teatro mundial. Porque esto, amigos, va de dinero. De business.

Trump. Antes irritaba, ahora acongoja. Yo me sigo preguntando: ¿cómo es posible que más de 77 millones de estadounidenses (no pocos latinos o mujeres) lo hayan votado? ¿En qué estaban pensando? Sí, ya sé que Biden era una momia y que Kamala puro marketing (¿dónde estás Kamala?), pero, coño, ¿era Trump mejor? Estos días lo tenemos paseando por Reino Unido con honores de emperador. En eso los británicos lo hacen de cine: desempolvan los uniformes militares (como si fuese una fiesta de disfraces), engalanan su caballería, sacan brillo a la porcelana victoriana, lustran las lámparas, aspiran las moquetas, hasta le sacaron las telarañas de la carroza de Cenicienta... Ah, y con la genuflexión al mejor estilo Downton Abbey. Pero, por mucho que se esfuercen, el olor a naftalina se mantiene en el ambiente. La monarquía británica, y con Charles la cosa ha empeorado, está cada vez más lejos de sus ciudadanos (¿recordamos el caso de Diana?). Pero todo sea por hacer feliz a Trump y a su misteriosa Melania (sonrisa de hielo, mirada de pantera). Es un clásico recordar Bienvenido Mr. Marshall de Berlanga para ilustrar el papanatismo y la sumisión de un país frente a otro poderoso, pero esta vez los british han batido récords. Ellos dirán que money is money. Pues que con su pasta se lo coman. Menos mal que una multitud salió a la calle para gritar ¡American, go home! Entre las siete plagas no se citaba ninguna rubia, pero vamos a tener que actualizar el catálogo.

Política. ¿Cómo es posible que el 90% de los ciudadanos defienda la democracia sobre cualquier otra forma de Gobierno y que, en cambio, casi la mitad confiese su absoluto desinterés por la política? A veces viendo el nivel del personal, yo le doy la vuelta a la pregunta: ¿cómo es posible que TODAVÍA un 50% de los ciudadanos manifieste algún interés por la política? ¿Cómo vamos a proteger la democracia frente a las pulsiones totalitarias, que nos acechan desde el Oriente comunista hasta el trumpismo atlántico, si la desafección hacia la vida pública es cada día mayor? ¿Cómo salimos de esta?

Como veis, hoy no tengo el día para lanzar voladores. Mire a donde mire, veo mal rollo: miles de gallegos (la mayoría jóvenes) esperan (y va para largo) por un piso protegido; un pesquero gallego a pique embestido por un patrón ruso; el consumo de antidepresivos en Galicia se ha desbocado; las madres españolas, a la cabeza en Europa por ansiedad y agotamiento; el ministro Puente sigue vacilándonos con el peaje de la AP-9; los incendios se cargaron una buena parte de la Red Natura; los accidentes laborales mortales se ceban con los mayores de 55 años (ojo a los lunes y martes), los narcosubmarinos (que hacen escalas en nuestras costas como si fuesen cruceros de guiris) siguen metiendo coca a esgalla… ¿Sigo?

Definitivamente, no está siendo una semana de maravillosas historias que compartir (seguro que en vuestro día a día os han pasado muchas cosas buenas, y bien que me alegro), pero tampoco podemos caer en el desánimo. No. Los Netanyahu, Putin, Trump y demás ralea (del patio político nacional ya ni hablamos) no nos lo ponen fácil, pero hay que perseverar. No nos rindamos. Así que, como nos aconsejaron los insuperables Monty Python en La Vida de Brian, hagamos un esfuerzo, otro más, y… Always Look On The Bright Side Of Life. Sí, ya sé que ellos silbaban la canción mientras estaban siendo crucificados, junto decenas de personas que representaban a la humanidad, pero, bueno, ese es un detallito menor que ahora no viene al caso.

¡Buen finde!

Email: director@farodevigo.es