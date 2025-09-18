Cena en el Club de Yates de Baiona entre miembros de la Junta Directiva y mandos de la Escuela Naval Militar. / @lalorvillar_photoworks

Una cena en el Club de Yates. Mirad por donde, nos metemos hasta en la intimidad del Club de Yates de Baiona. Ahí, en una cena que mantuvieron algunos miembros de la Junta Directiva con un grupo de comandantes directores de la Escuela Naval Militar y el presidente de Bodegas Terras Gauda, José María Fonseca Moretón. Ahí están desde el comandante actual, Tomás Clavijo, hasta el presidente del club, José Luis Álvarez. Fue un acto privado enmarcado en la celebración del 40º Trofeo Príncipe de Asturias, que el Monte Real Club de Yates y la Escuela Naval Militar organizan conjuntamente y de forma ininterrumpida desde 1986.

El Marco como encuentro en los cursos de Ana

«Aproximación ao proceso creativo escultórico nos séculos XX e XXI. Do monumento á performance». Ese es el título del próximo curso que se va a impartir en el museo Marco entre el 15 de octubre y 15 de abril, y que ya tiene abierta la matrícula. ¿Y quién los imparte? Pues desde el año 2002 mi admirada amiga Ana Pereira, doctora en Historia del Arte, es la responsable de esta importante labor de divulgación del complejo mundo de la creación artística contemporánea que llega a un público numeroso, además de plural, que ha demostrado con su asistencia continua el gran interés de la ciudadanía por los contenidos culturales. La revolución de las vanguardias artísticas, el estudio de los lenguajes arquitectónicos, la historia de la fotografía concebida como otra mirada, la relación entre mecenazgo y creación... son algunos de los cursos que se han abordado estos 20 años, funcionando no solo como divulgadores de la cultura sino espacio de encuentro. El museo no es solo lugar pasivo de exhibición. ¡Ana for president!

El trío vigués de ases Pereira

Ana Pereira es hija de José Pereira, nacido en Gondomar, ya fallecido, fundador a mediados del siglo pasado del poderoso grupo Pereira en Vigo que empezó con un barco de madera, el Pelícano, y hoy con flota de una veintena; hermana del presidente, José Enrique, que consolidó, diversificó y actualizó la empresa, y madre de Rui Pereira, eficaz y creativo responsable de Relaciones Externas y Desarrollo de Negocio que supo investir a la misma de una interesante y rentable imagen cultural. He dicho.

Y teatro en la Évame Oroza

¡Teatro hoy en la Évame Oroza (Subida á Costa 5, corazón de la Herrería)! A las 20 h., ese espacio tendrá una cita con Careco Teatro, que presentará dos pequeñas piezas de microteatro: Sós y Táboas, con dramaturgia y textos de la escritora Patricia Meira.