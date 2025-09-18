‘O pane mio!

Como en la clásica tonada napolitana «‘O sole mio!», suscribo eso de que un día soleado es hermoso, pero si a esa luminosidad le añadimos harina, agua, sal y levadura… pasa a ser una jornada gloriosa. Y es que el pan, desde su sencillez lo tiene todo. Me encanta su sabor, su textura, el olor que flota en el obrador cuando fermenta y se amasa, y el aroma que deja tras el horneado. Siempre que entro a la panadería, a primera hora, ocurre lo mismo. Me cuesta ir al grano, porque el perfume del sitio aturulla mis sentidos. Los dueños que ya conocen el percal, y saben de esos bloqueos comunicativos —no por la hora, sí por el lugar—, actúan siguiendo un calendario semanal: lunes, bolla; martes, barra; miércoles, rosca; y así hasta el domingo, que toca pieza de medio, porque se puede alargar el desayuno.

Es un misterio lo que ocurre entre la entrada a la panadería y el momento en que recobro la consciencia, instantes más tarde, cuando reparo que estoy en la cocina cortando rebanadas sin fin. Cómo diablos llegué hasta allí nunca lo visualizo, aunque un amigo —de esos que saben mucho de leyes— ya me advirtió que como la líe en esos minutos de vacío, ningún juzgado tomará mis «empanamientos» como atenuante ni eximente de responsabilidad criminal. No entiendo por qué, le discuto. Acaso esto no es como una intoxicación alcohólica, como una enajenación transitoria. Se trata de una anomalía mental grave que me impide comprender lo ilícito de mi comportamiento. Con un «ti fíate e non corras» suele zanjar él la cosa. También, por suerte, a esas horas tampoco puedo meter mucho la pata.

Es que… el buen pan enloquece. Lo tengo clarísimo. Nada que ver con esas baguettes, siempre de oferta en las grandes superficies, que fueron el orgullo de aquel empresario valenciano que las vendía a 20 céntimos. Al final, ¿qué ocurrió? Se transformó un producto de primera necesidad, de gran calidad, en un alimento comodín, de usar y tirar. Siendo chaval, no recuerdo que se desperdiciara ni un mendrugo, ahora es habitual —y triste— que bolsas enteras con chapatas duras como rocas, acaben en el contenedor. Parece que por venderlo a un precio de risa se puede colocar en el lineal cualquier «cosa». Por eso comprendo a quienes hoy se empeñan en descubrir locales con el suelo lleno de harina, en plan «En busca del horno perdido». Arqueología panadera. Quizás tenga mucho de «postureo healty», de vuelta al origen, a la masa madre y a ese regustillo ácido que logra mantener su frescura durante mucho más tiempo, pero sí, es que tienen razón sobrada. Y aunque no solo de pan vive el hombre, algunas mañanas sí.