Opinión

José Carneiro

José Carneiro

Vigo

Gracias, 'profes'

Aula vacía en una escuela.

Aula vacía en una escuela. / Europa Press

De todas las profesiones, es, sin duda, una de las más infravaloradas hoy en día —no llega al nivel de los periodistas, pero poco le falta—, pese a ser, en mi opinión, una de las más importantes para una sociedad que aspire a no irse completamente al garete. Me refiero, por supuesto, a la docencia.

Quién no se acuerda de los maestros de su infancia. Puedo citar, sin necesidad de hipnosis regresiva, a prácticamente todos los que me dieron clase en Primaria (Mila, Marina, Amparo, Joaquín, Carlos…), algo menos a los de Secundaria (Chema, Cándido, Estrella…) y apenas a un puñado de la universidad (esa etapa sigue un tanto borrosa). Y más que conocimientos, de ellos recuerdo sobre todo valores, gestos, y alguna que otra anécdota que, supongo, han contribuido a moldear la persona que soy. O al menos, lo han intentado.

Ahora que nos aproximamos a una nueva edición del foro por excelencia de esta casa —el de educación, FARO EDUCA—, los próximos 26 y 27 de septiembre en el Mar de Vigo, es justo reconocer la labor de nuestros profesores. Lo estoy reviviendo con mis hijos. No recuerdo a muchos docentes de mi etapa universitaria, fallo mío, pero sí a todos y cada uno de los que han acompañado a los niños desde los primeros años de guardería. Sus nombres, su entrega… y esa infinita capacidad de estar al pie del cañón sin perder la fe en la especie humana.

A ver, que como en todo, hay de todo —válgame la redundancia y el tópico—. Se nota, y mucho, cuándo hay vocación y cuándo alguien está ahí porque, bueno, algo tenía que hacer con su vida. Y no puedo negar que durante años he sido de los que criticaban, con cierta sorna, que tengan más vacaciones que el común de los mortales. Que se lo pregunten a mis cuñados y a un músico de Valadares al que aprecio como a un hermano —todos profesores—. Pero su labor es extraordinaria. Están dando forma, por decirlo de alguna manera, a la Galicia del futuro. Y lo están haciendo bien. Guiándola, animándola, sorteando todas las distracciones que trae esta era: desde la presión constante de las redes sociales hasta la disrupción de la IA, pasando por padres que creen que el colegio es un servicio de guardería premium.

Medios escasos

Y todo ello con medios justos —por no decir escasos—, y un sinfín de niños con necesidades especiales. No sé si ahora hay más o si antes simplemente no se diagnosticaban; imagino que lo segundo. En cualquier caso, esto exige un doble esfuerzo. Porque educar no va solo de enseñar a sumar o de explicar la fotosíntesis con una sonrisa. Va de acompañar, de detectar talentos, de saber cuándo apretar y cuándo dejar espacio. Va de mirar a cada alumno como un proyecto en construcción. Y eso, en un mundo cada vez más impaciente y ruidoso, tiene un valor incalculable.

Noticias relacionadas y más

Así que, en lugar de repetir el mantra de «trabajan poco y tienen muchas vacaciones» (que, curiosamente, solo se aplica a los docentes, nunca a los diputados), podríamos empezar por agradecerles su trabajo. Porque ahí están, cada vuelta al cole, recibiendo a nuestras criaturas con paciencia infinita. Y sí, seguiré metiéndome con mi colega el músico y con mis cuñados cuando pueda —es mi deber, ellos lo entienden—, pero también seguiré reconociendo que hacen un trabajo que no todos podríamos hacer. Ni querríamos. Y que es más necesario que nunca.

Al lío

