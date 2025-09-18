Opinión
Cronistas e corresponsais: o oficio de narrar as guerras (I)
Os actuais escenarios bélicos en Palestina e Ucrania lémbrannos, entre outras moitas cousas, que describir e estudar a guerra supón achegarse a un fenómeno complexo que polo seu carácter de escenificación pública permítenos comprender moitas cousas acerca da sociedade que a exerce ou que a padece toda vez que conflúen na súa explicación literatura, pintura, decisións políticas e comportamentos sociais, aparentemente alonxados da esfera bélica, pero non «apolíticos», como algúns pretenden. E volven os devanditos conflitos a poñer de actualidade a difícil e perigosa información dos correspondentes que a proporcionan, sometidos á presión dos múltiples intereses que se moven arredor das guerras.
Adoita admitirse que os primeiros correspondentes de guerra foron os británicos John Moore (do xornal Morning Chronicle) e Edward Bell Stephens (do Morning Post) que seguiron a primeira guerra carlista en España (1833-1840). Non obstante, da mesma maneira que os intelectuais teñen como precedentes remotos aos sabios medievais, os humanistas renacentistas ou os ilustrados no Século das Luces, tamén os «enviados» para seguir as guerras teñen os seus remotos precedentes nos xograres medievais que informaban e relataban as historias coas que se cruzaban ou nos numerosos cronistas que expresaron a visión da clase feudal dominante á que servían.
E hai unha nota común para todos os encargados de relatar as guerras de calquera época: o perigo inminente que correron a súa integridade moral e as súas vidas. Xa na Idade Media (Fco. Bautista Pérez, «Historiografía y poder al final de la Edad Media: en torno al oficio de cronista» en Stud. Hª mediev., 33, 2015)) abondan as destitucións, traicións e condenas a cronistas que non agradan ao poder. É moi revelador e ilustrativo o caso do cronista Diego Enríquez del Castillo, detido por orde do príncipe Alfonso despois da toma da cidade de Segovia en 1467 que chegou a decretar a súa morte da que se librou pola súa condición eclesiástica. Non obstante existe unanimidade en considerar que a guerra de España foi o acontecemento bélico que suscitou maior interese internacional e non faltaron tampouco as mortes e intrigas entre os corresponsais dos medios de comunicación desprazados para relatar o conflito. Dando un salto temporal a respecto do século XV, atopámonos cos casos dos periodistas Luís Sirval e de Robles Pazos que ilustran dramaticamente os perigos de relatar as guerras.
O primeiro, o valenciano Luís Sirval (Luís Higón Rosel, Valencia 1898-Oviedo 1934)) desprazado a Asturias para dar conta do levantamento de 1934, e foi asasinado cando estaba detido no cárcere da Comisaría de Oviedo. O seu asasino o tenente lexionario Dimitri Ivanov, un mercenario de pasado sombrío foi condenado a seis meses de cárcere ante a indignación de numerosos escritores e periodistas que constituíron o denominado Comité «Luís de Sirval». Publicarán un libro de denuncia titulado ¡Acusamos! El asesinato de Luís de Sirval (1934) no que colaboran, entre outros, Sender, Gabriel Alomar, Luís Araquistain, Angel Samblancat etc. No ano 2023 a editorial Renacimiento de Sevilla reeditou a obra de Ignacio Carral «Por qué mataron a Luís de Sirval» (1ª edic., 1935).
No outro extremo está a morte nunca esclarecida do galego Xosé Robles Pazos (Santiago de Compostela, 1897-1937) tradutor e amigo de Hemingway e John Dos Passos, «desaparecido» en Valencia en 1937 pouco despois da celebración do Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura (xullo, 1937). O profesor galego era tradutor do que pasaba por ser periodista ruso Mijail Koltsov, que en realidade era moito máis que un simple corresponsal e non se molestaba en ocultalo cando alude á súa participación nas reunións que mantiña co Comisario de Guerra e xeneral Álvarez del Vayo. Coa publicación en febreiro de 1989 na revista Anthropos dun artigo titulado «¿Quién mató a José Robles Pazos?» o profesor J. J. Coy, de grata lembranza nas aulas da USAL, relembra a súa desaparición misteriosa no medio da particular guerra entre stalinistas e trosquistas. Dous exemplos que denotan o permanente conflito entre historiografía e poder e explican, en parte, o amparo que supuxo para os historiadores académicos o recinto da Universidade.
