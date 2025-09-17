¡Ay, los cocidos de Borreiros!

Comensales del cocido anual de la Junquera en Borreiros, con el exboticario Juan Iglesias. / FdV

Una vez más, ahí tenéis a los gozosos comedores del anual cocido de la Virgen de la Junquera en Borreiros y casa del exboticario Juan Iglesias. No se sabe si es de fin de verano o recepción del otoño pero me dicen que estaba de 10 el cocido de Mary Pereira como atestiguan augustos comensales como José Sánchez, Chus Mera, Fernando López, José Álvarez, Mary Dafonte, Jose Iglesias, María Romero... Ya se sabe que el buen alimento crea entendimiento.

A Alberto Cuevas, cura y a la vez uno de los nuestros

Que se sepa. El actual obispo, Antonio Valín, dio curso a la petición que el sacerdote y párroco de La Soledad, Alberto Cuevas, había hecho ya al anterior, Luis Quinteiro Fiuza: ya tiene con Alberto Montes sustituto como encargado de medios de comunicación social del obispado, tras más de 40 años en el eclesial tajo. Alberto es un sacerdote peculiar que ha sabido hacer buena faena en plaza en estos tiempos huérfanos de fe y que ha engendrado sólidos afectos no solo entre sus fieles parroquianos sino entre sus colegas periodistas porque él lo es desde que acabó la carrera en la Universidad de Navarra (que compartimos) con Premio Extraordinario y Premio Nacional Fin de Carrera. Cura desde 1968, 13 años primeros en Chapela, luego en O Rosal donde fundó el primer equipo de balonmano, profe en el Seminario, monseñor de afinada inteligencia, siempre alegre, muy bueno con la pluma y la oratoria. Como colega, acompañó siempre con prudencia nuestras periodísticas farras. Con o sin Dios, es uno de los nuestros y yo confío que me recomiende para ganar el reino de los cielos. Amén.

Alberto Montes, en la entradade la iglesia de Santo Toméde Freixeiro. / Marta G. Brea

¡Funcionó, Gloria Serrano halló a su familia Solleiro!

¡Funcionó! El sábado, 6 de septiembre, empezamos aquí la búsqueda de la biografía que dejó en Vigo Aurelio Solleiro, hermano del Francisco Solleiro que construyó en 1891 el noble edificio pétreo que lleva su nombre en Vigo. Fue tras una llamada desde Madrid de la periodista mexicana Gloria Serrano Solleiro, descendiente de estos apellidos. Gloria está reconstruyendo la biografía familiar y el Aurelio cuya vida busca dejó con su hermano Prudencio Vigo para emigrar a México a finales del XIX, donde ramificó su apellido y se convirtió en notable con teatro propio incluso. Funcionó rápido nuestra nota en busca de información porque ese mismo día recibíamos desde Burgos la llamada de la viguesa Rosina Coma Canella, hija de Rosina Curbera Solleiro,a la que pusimos en emocionado contacto no solo con la periodista mexicana. Pronto podrán abrazarse la rama mexicana y la viguesa y, aunque aún no ha hallado Gloria la historia del tartarabuelo en Vigo, sí otras claves familiares.