¿Estás sufriendo? ¿Y qué te esperabas?

Optimistas por naturaleza, tendemos a pensar que tendremos una vida feliz, sin contratiempos ni dramas. Y aunque esa perspectiva es valiosa, es también otro de tantos autoengaños que nos sirven para hacer el camino más agradable. Pero yo no vengo a contarte que tu optimismo es equivocado, sino a invitarte a mirar esos matices que a veces no nos gusta ver, pero que, irremediablemente, tenemos que vivir.

El sufrimiento viene en el pack. Si alguien te dice que tiene la fórmula para no sufrir, escapa. Porque cuando la realidad golpee fuerte, esa persona no te salvará ni te devolverá el dinero

Entonces… ¿Qué hago yo con el sufrimiento que no quiero? Aceptarlo. Estar vivo implica, de vez en cuando, sufrir. Sufrir por amor, por pérdidas, por estrés, por miedo, por cometer errores, pero también es verdad que hay dos grandes buenas noticias en esto: aprender a sufrir y bajar las probabilidades de que eso pase.

Para bajar esas probabilidades, necesitamos una buena estrategia. Un proyecto laboral o vital que te motive, hábitos con actividad física y social, y pequeños gestos para descansar bien, son recursos tan conocidos como efectivos. Son el equipo que necesitamos para que, cuando llegue la tormenta, tengamos la fortaleza mental para soportarla y entender que, así como el sol espera a que termine, siempre habrá una luz al final.

Es en mitad del sufrimiento donde se puede apreciar de qué pasta estamos hechos. Hay algunos factores que son totalmente determinantes, y el primero es reconocer que podemos aguantar cierto sufrimiento, pero que, llegado a un punto, pedir ayuda y usar comodines es fundamental. Esto parece obvio para algunos, pero la autosuficiencia, la falta de costumbre, una imagen de persona indestructible o la vergüenza de reconocerse humano, pueden ser grandes baches para activar el kit de supervivencia. Los recursos personales para la crisis hay que conocerlos bien y perfeccionarlos en mitad de la tormenta. Es un proceso de habilidad y resignación para asumir nuestra indiscutible tendencia al sufrimiento, y para entender que nunca choveu que non escampara.

Si estás sufriendo o conoces a alguien en esa situación, aceptarlo es el primer paso, movilizar recursos el segundo y por último no olvidar jamás que siempre vuelve a salir el sol, lo sabes, ya te ha pasado antes, pero a veces se nos olvida.