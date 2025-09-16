La familia Rivas, celebrando el 50 cumpleaños de Sofía, hija del escultor Silverio Rivas, pionero del arte no figurativo en Galicia. / FdV

Ahí veis a tres generaciones Rivas, unas 40 personas. Otro verano que se reúnen, pero esta vez el escultor Silverio Rivas y Odile organizaron una gran fiesta para celebrar los «50 maravillosos» años de su hija Sofía, que es la segunda de los tres hijos que tienen, y la única fémina. Pintora que trabaja y vive en Burdeos, vino con su consorte, Olivier. Comieron como marqueses en ese lugar que Silverio llama cariñosamente «República independiente do Regueiro» en Paramos (Tui). Sofía, muy feliz pese a la ausencia de sus hijas gemelas, Anaïs y Noemí, que empezaban curso en breve. ¡Felicidades!

A Irmandade dos Vinhos no perdona: cita de otoño

El Sanedrín de la muy especial Irmandade dos Vinhos Galegos, con sede en Vigo porque aquí reside, a caballo con Ourense, su Preboste Mayor, el abogado Nemesio Barxa, convoca a todos sus irmandinhos y comunica a todas sus cofradías báquicas o enogastronómicas de aquí o el otro lado del Miño al próximo Capítulo de otoño para el 20 de septiembre en Mondariz Balneario. A las 12 será la cata comentada, a base de vinos seleccionadospero fuera de la Denominación de Origen, cinco en total. Luego, en la capilla, entronización de nuevos irmandinhos para luego pasar a un aperitivo tan variado que no sé cómo harán hueco para una comida con vieiras crujientes bañadas con crema de erizos de mar y verduras; entrecot de ternera gallega con panader y abanico de trigueros y sopa de chocolate blanco con helado. Y cafés, con demorada tertulia. Dios les ampare.

Vítor Vaqueiro, de estreno

Estoy leyendo Ensaios do efémero (Galaxia), el último retoño editorial de Vítor Vaqueiro que, según me cuenta Sara Valcárcel, será objeto mañana de una tertulia literaria a las 8 de la tarde en el café De catro a catro. Pepe Cáccamo y Regina Vega apadrinarán este bautizo literario del que yo, que no soy crítico literario y carezco por tanto de sus habilidades y recursos, puedo declarar la satisfacción que su lectura me está procurando. No precisa leerse de un tirón porque son relatos breves, pulidos en su lenguaje minimalista y armoniosa, que se nutren de la Historia, desde la Antigüedad clásica hasta la actualidad. Podríamos decir que son piezas literarias exquisitas o, por si exagero, «bocata di cardenale» por su factura pero no para lectores de bestsellers o novelas de acción. Esto es literatura que prestigia a la lengua gallega, igual que lo hizo en 2022 con el ensayo sobre la historia de la fotografía viguesa que tengo a mi derecha.: Facedores de imaxes (1870-19159. Pues nada, Vítor o victoria.