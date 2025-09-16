Del hombre siempre miro las manos

Durante años memoricé las canciones de Serrat, de Raimon, de Paco Ibáñez… Me acuerdo de que yendo a Quarteira, en Portugal, la radio (29 de junio de 1979) dio la noticia de la muerte de Blas de Otero, y entonces me acordé de aquel verso entre irónico y poético, «Me fui a China/ a orientarme un poco…». Era tiempo de canciones memorables, el futuro estaba en nuestras manos como la palabra libertad. Y aquellas canciones, como la que nos regaló Raimon, Del hombre miro siempre las manos, nos ayudaron a sentir que ya no solo se podía cantar, como decía Bertolt Brecht, en los tiempos oscuros.

En España se podía cantar ya al aire libre, la gente había salido de las cárceles y ya aquel irónico ripio de Blas de Otero se podía cantar en cualquier parte, en las iglesias, donde ya se cantó, también. En aquel entonces, cuando mi hija tenía seis años y viajaba con nosotros, yo le cantaba, delante de mi madre, España, mañana, será republicana… Vivíamos felices también porque nadie nos tapaba la boca. Mi madre estaba en el hospital, oyéndonos cantar. Ella, que había vivido lo peor de la guerra (la miseria), se sentía revivir a pesar de que el mundo ya le estaba diciendo adiós, y poco después del golpe de Estado que pareció una tachadura a aquellos versos que nos habían abrazado: los de Serrat, los de Raimon, los de Paco Ibáñez…

Así que, del hombre, de las mujeres, de la vida, siempre miro las manos, y los ojos. La incertidumbre que hay en quienes te ven cuando tú no te ves a ti mismo, sino que te ves en la envoltura temida de quienes no están felices con su tiempo o con el mundo.

Ahora miro y veo espejos rotos, difíciles, cortantes, llantos mirándome. Me pasó, por ejemplo, escuchando a dos norteamericanos de este tiempo, Claire Messud y David Rieff, ambos escritores que han pasado por Madrid y por Barcelona contando cómo ven la vida que ahora se estampa en el mundo y que tiene como capitales del dolor, entre otros, su propio país, Estados Unidos. Vivimos desde hace años que parecen siglos sintiendo que allá, en ese lugar de las potencias, casi todo se arregla tarde o temprano, y sin embargo ahora ese país es también territorio de las lágrimas para un enorme gentío (ocho millones de personas) que no saben si el sátrapa actual (Donald Trump, uno de los hombres más despiadados de los que mandan ahora en esta tierra) usará el dedo definitivo para echarlos de un territorio que los que fueron emigrantes consideran suyo.

El lunes escuché a Claire Messud, la autora de «Esta extraña y azarosa historia» (Galaxia Gutenberg), en una conversación con Pilar Adón, en el Instituto Internacional. Su novela es el reflejo de la vida de su familia (sus padres, sus antepasados) en la Argelia de la guerra ajena y de la guerra propia, y de su periplo por países diversos como las distintas biografías a las que obedece su historia. En medio de la conversación, y cuando esta ya no estaba centrada en las propias sensaciones de la novela sino en la vida actual, en su propio país, alguien le preguntó desde el público a Messud por qué las lágrimas pujaron por llenar sus ojos cuando ella misma contó la situación que los que ahora son norteamericanos sufren en un país, cuyo presidente siente que es lícito anunciarles que dentro de nada puede ser expatriados.

Era una lágrima rabiosamente contemporánea, sobre la destrucción de la vida de aquellas personas que, asomadas a esta época despiadada, sufren en aquel mundo (y en el mundo), el desastre que supone este momento de caos, de miseria moral y pública. Sentí que esas lágrimas que no llegaron a brotar del todo no tienen que ver tan solo con lo que pasa allí, sino con lo que pasa en todas partes. Con esa sensación de pobreza mundial le hice preguntas a David Rieff, presente autor de «Deseo y destino. Lo woke, el ocaso de la cultura y la victoria de lo kitsch» (Debate). Estábamos en la librería Olavide de Madrid, y tomé notas como si tuviera la urgencia de saber cómo se pueble explicar hoy la terrible experiencia de vivir al borde de tanto desastre como el mundo repica. Vivimos, dice Rieff, como en aquella contrarrevolución de 1815, después de la batalla de Waterloo… Ahora la ola populista está germinando, y lo que sucede en los Estados Unidos de Trump es como si aquí, en España, Abascal tomara el control del PP… Trump es una distopía bastante grave que el mundo está sufriendo y esta Europa es un continente que solo tiene un papel simbólico en lo que sucede en el mundo.