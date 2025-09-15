Opinión
Imaxinario colectivo de nós (II)
O imaxinario colectivo dun país é un conxunto de ideas, mitos, ritos, lendas, contos, fábulas, símbolos, fantasías ou representacións que unha sociedade comparte e que inflúen na súa forma de ver o mundo e de entenderse a si mesmos. É como unha especie de «visión compartida» que da cohesión e sentido á vida en comunidade.
Álvaro Cunqueiro (1905-1980), na súa triloxía —«Escola de menciñeiros» (1960), «Xente de aquí e de acolá» (1971) e «Os outros feirantes» (1979)— ofrécenos fantásticos retratos imaxinarios de sorprendentes personaxes da Galicia rural con que compartiu trato. Cunqueiro fala de corvos, tesouros, parachuvias máxicos, defuntos e xentes que viven envoltas nos seus soños máis ca na realidade cotián. Persoas que creen nos prodixios e prestan atención ás mensaxes secretas procedentes do outro mundo (corpos abertos), personaxes abrazados polo propio país de fondo imaxinario e soñado polo propio Cunqueiro. A lectura destes libros fainos percorrer os camiños máxicos do autor que nos conduce á alegría de vivir.
Hai 62 anos, Álvaro Cunqueiro ingresaba na RAG, da man do seu amigo Francisco Fernández del Riego, que lle dá resposta ao seu discurso, celebrado no Seminario Conciliar do seu Mondoñedo natal. Un discurso titulado: «Algunhas imaxinacións sobre tesouros», no que o xornalista e escritor analizaba o imaxinario dos tesouros na mitoloxía popular galega, presente tamén na súa obra literaria. «Na aspereza da vida cotián, soñar é necesario, e perder o tesouro dos ensoños é perder o meirande dos tesouros do mundo. Cando eu escoito nalgunha aldea nosa falar de tesouros, coido que na nosa pobreza aínda somos ricos», concluía o mindoniense.
No seu discurso Cunqueiro fabulou diversas historias para analizar o imaxinario colectivo de nós, a través dos tesouros na mitoloxía popular galega, preguntándose Que é o que pensa e fai un galego posto de diante dun tesouro? E dando resposta a esta cuestión: «Para iso, dado o meu xeito, ren mellor que fabular diversas historias, nas que a xente de nós toma tratos cos tesouros», anunciou no comezo da súa intervención —continuando—: “A miña idea primeira é que un tesouro é coma unha persoa viva, coa súa memoria i a súa vontade. Eu non sei si é certo o que lin en lady Gregory de que houbo un tempo en que tódolos tesouros do mundo eran dun só home e que estes, cansos del, fuxiron i escondéronse nuns lados i en outros, e para non ser atopados pagáronlles ós magos do país para que os encantasen». Na resposta a Cunqueiro del Riego definiuno como: «un vello amigo e mitógrafo excepcional, destacando que cría mitos a conta dos personaxes que andan polas literaturas, ou de outros imaxinados por el».
O imaxinario colectivo de nós, na obra de Castelao (1886-1950) é froito dunha convivencia i experiencia colectiva da nosa marabillosa identidade, vencellada a unha Terra e Cultura, da que somos herdeiros dos nosos lexítimos devanceiros míticos.
As «Cousas» de Castelao, designan diferentes conceptos a través dun xénero literario a base de relatos que el desenvolve e publica na prensa da súa época. Unha interpretación e exploración da problemática socioeconómica e psicolóxica de Galicia a través dun desfile de personaxes arquetípicos, que en moitos casos representan os sectores máis marxinados: nenos, anciás, probes, cegos, labregos ou mariñeiros, identificados sinteticamente mediante unha técnica de trazos firmes e limpos.
A fórmula empregada por Castelao supera a propia dimensión literaria para, coa axuda da imaxe, mostrarnos diferentes acontecementos e personaxes a través dunha frase ou unha palabra, acompañadas por veces dun extraordinario lirismo, moi presentes nas súas obras: «Retrincos», «Un ollo de vidro» ou «Os dous de sempre». Cada ‘Cousa’ está composta por un texto e unha ilustración complementaria que acadan o fondo dramático dos sucesos desenvolvidos. O texto achega brevemente asuntos, polo xeral de ambiente labrego ou mariñeiro, de temática variada, comprimidos mediante unha técnica narrativa semellante á que Castelao emprega nos seus debuxos: trazos firmes e limpos que denotan o obxecto que se achega en primeiro plano, mentres que o resto da información é pura connotación suxestiva.
A fórmula empregada por Castelao na súa obra é moi orixinal, un novo xénero que supera o linde do exclusivamente literario para, coa axuda da imaxe, narrar acontecementos nos que se ven inseridos diferentes personaxes cun coidado especialísimo da frase e da palabra, a cal acada por veces un inusitado lirismo.
- El «Tafra 3» se fue al fondo «rapidísimo» tras un abordaje que «nadie se explica»
- Convierten un galpón en Alcabre en una casa con churrasquera y el baile del PXOM deja en el aire la piqueta
- Nava Castro y Sandra Bastos renuncian a su cargo de diputadas provinciales en Pontevedra
- Rueda cifra en 870 las edificaciones en el litoral gallego ahora vacías que podrán tener un nuevo uso
- Los bomberos trabajan desde hace horas en un incendio en un establo de Ricardo Mella, en Vigo
- La agencia del Celta renuncia al viaje de Stuttgart
- Luca, el “terremoto” de los circuitos gallegos
- «He eliminado la entrega de trabajos a la vieja usanza, ya no sé quién tiene la idea o resuelve un problema»