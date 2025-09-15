Opinión | Segunda feira
A faciana do mundo
Celebrouse en Pekín o LXXX aniversario da vitoria da China sobre o militarismo e o feixismo. Houbo unha parada militar que foi considerada moi importante polos entendidos en materia de exhibición de forzas. Pero o día 3 de setembro, á mensaxe simbólica do desfile engadíase a reunión da Organización de Coordinación de Shangai (SCO) celebrada uns días antes. Tal organización emite, desde 1996, mensaxes de conciliación dos pobos do que chaman Sur Global. Estiveron presentes na SCO os primeiros ministros e altos representantes dos países máis achegados á idea antiimperialista. Reuníronse os presidentes da China, de Rusia e de Corea do Norte máis o primeiro ministro da India, Narendra Modi.
Co ingreso da India na SCO, xunto co estreitamento de relacións cos BRICS, o mundo parece que vaia mudar de faciana e de políticas de base. Como convivirán o hexemonismo norteamericano e os seus dependentes mal pagos de Europa con este espazo SCO no cal se achan os maiores xacementos de riquezas xeolóxicas, a maior acumulación de coñecementos, e as meirandes condensacións de poboación humana? Mao Tse -Tung tiña advertido o seu partido do perigo do propio éxito e crecemento.
Coas seguintes palabras deixounos Mao un texto aplicábel na actualidade («Discurso sobre Sun Yat» Sen, Edições em línguas extrangeiras, Pekim,1957): «Nunca debemos tomar unha actitude arrogante de chauvinismo de grande potencia nin tornármonos presuntuosos, finchados, co noso triunfo na Revolución e con certos éxitos obtidos no dominio da edificación. Grandes ou pequenos, cada país ten os seus puntos fortes e os seus puntos fracos». Hoxe, cando China se converteu no máis forte antiimperialista país do mundo e membro dunha alianza como a SCO, debe ter presente máis que nunca as palabras de Mao para non verse tentada a perverter as súas políticas de convivencia activas neste intre. En verdade, a Historia non chegou ao seu fin. E continúa.
