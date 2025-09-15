El director de orquesta israelí y la doble moral teutona

El festival de Flandes, que se celebra en la ciudad belga de Gante, ha anulado el concierto que debía ofrecer el 18 de septiembre la Filarmónica de Múnich.

La razón dada por los organizadores del festival es que la orquesta bávara iba a dirigirla el israelí Lahva Shani, titular de la Filarmónica de Israel.

Se preveían protestas en la sala por la indignación de muchos ciudadanos con el genocidio de Gaza y no podía garantizarse que el concierto fuese a celebrarse en el necesario ambiente de tranquilidad.

Los organizadores se remitieron al mismo tiempo al llamamiento de las instituciones culturales de Flandes a no colaboran con las israelíes mientras éstas no se distancien claramente de la política de violación sistemática de los derechos humanos del Estado sionista.

Las reacciones a ese atropello cultural no se hicieron esperar en Alemania. Inmediatamente políticos y medios condenaron como una demostración más de «antisemitismo» la exclusión de Shani, pues era solo a él y no a la orquesta a quien se vetaba. La Filarmónica de Múnich publicó un comunicado en el que destacaba el hecho de que el músico israelí es alguien que se pronuncia a favor del «entendimiento (entre los pueblos), el humanismo y el diálogo».

«Rechazamos decididamente el castigo colectivo», proclamó la orquesta muniquesa mientras que el ministro bávaro de Cultura, Markus Blume, calificó lo ocurrido de una manifestación del más «crudo antisemitismo».

El responsable de Cultura y Medios del Gobierno federal, el cristianodemócrata Wolfgang Weimer, fue incluso más allá y habló de «vergüenza para Europa».

Las emisoras de radio y televisión alemanas se mostraron también escandalizadas en sus informaciones y sus comentarios por lo sucedido, que demostraba una vez más el antisemitismo imperante en Europa.

Lo condenable en todo caso no es tanto que se castigue individualmente a un individuo por lo que hace su Gobierno a menos que aquél lo haya aprobado en público, que al parecer Shani hasta ahora no ha hecho.

Lo peor es la enorme hipocresía de políticos y medios alemanes porque hay que saber que Shani sustituirá el próximo año al ruso Valeri Guérguiyev al frente de la orquesta bávara.Y le sustituirá porque al maestro de la batuta ruso se le suspendió antes de tiempo, en marzo de 2022, el contrato de tres años que tenía con la Filarmónica solo por no haber condenado de modo expreso la invasión rusa de Ucrania.

Y ese mismo día y por igual motivo, la Orquesta del Estado Bávaro anuló también su compromiso con la gran soprano rusa Anna Netrebko.

La Netrebko se escudó en que no era una mujer política y que estaba en contra de todas las guerras, pero los bávaros exigían más. En materia de doble moral cuando de Israel se trata, no hay quien gane a los teutones.